Miño acuerda rescindir el contrato de ayuda en el hogar ante la "ingente cantidad de incidencias"

El Concello de Miño acordó este martes en Junta de Gobierno local iniciar el expediente para resolver el contrato de ayuda en el hogar. El Ejecutivo municipal toma la decisión solo tres meses después de la adjudicación del mismo a Os Ventos Innovación y lo hace, dice, por la "ingente cantidad de incidencias" registradas desde su puesta en marcha.

El Gobierno local da este paso tras abrir el pasado diciembre un expediente sancionador a la empresa por el "incumplimiento parcial o defectuoso" del pliego de condiciones. Su decisión estuvo motivada por varias anomalías, especialmente por los reiterados casos de "desatención" de usuarios, según detalla la trabajadora social encargada de supervisar el servicio, que recomendó desestimar la mayor parte de las alegaciones presentadas por la empresa concesionaria.

El acuerdo municipal está avalado por Secretaría, que ve justificada esta medida por incumplir la concesionaria su "obligación esencial" de garantizar el servicio de atención a mayores y dependientes los 365 días del año y de contar en todo momento con el personal suficiente.

La compañía adjudicataria apeló sin éxito al importante número de empleados de baja, hasta el 50% de la plantilla, y denunció un "actitud obstructiva" por parte del personal subrogado. Los representantes de la Confederación Sindical Galega, por su parte, denunciaron incumplimientos de las anteriores condiciones laborales, recortes de horas de atención, una coordinación "deplorable", contrataciones de personal que no posee el certificado de profesionalidad y jornadas laborales sin los descansos legalmente establecidos.

Las alegaciones de la empresa concesionaria no fueron acogidas por el Concello, que entiende que el elevado "nivel de absentismo" pudiera "servir para excusar, que no justificar" la desatención de los usuarios, pero "no exime a la entidad de adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el derecho a recibir la asistencia".

"La salvaguarda de la dignidad de las personas usuarias y la protección de la salud requiere la adopción de esta medida", defiende el Concello en un informe en el que admite que, a pesar de que la resolución del contrato suele ser "la única solución a la que acudir", resulta "imprescindible" en este caso "a fin de preservar el interés público".

Incumplimiento "no culpable"

El Concello acuerda rescindir el contrato con Os Ventos por un "incumplimiento no culpable", por lo que la empresa tendrá derecho a la devolución de la garantía depositada en el momento de formalizar el contrato.

El Gobierno local que dirige el socialista Manuel V. Faraldo dará ahora un plazo a la empresa concesionaria para alegar lo que considere oportuno y posteriormente abrirá un nuevo procedimiento de contratación por el trámite de urgencia. Mientras no se resuelva este procedimiento, la empresa "quedará obligada a continuar prestando el servicio".

El BNG de Miño manifestó este martes su apoyo a la resolución del contrato, que considera la "única salida posible" ante los "reiterados incumplimientos de los pliegos de condiciones y de la normativa laboral", pero duda de que sea lo más conveniente mantener a la empresa hasta que se adjudique un nuevo contrato. "El Concello debe actuar lo antes posible para garantizar la continuidad y calidad del servicio y, en la medida de lo posible, evitar que Os Ventos continúe más allá del tiempo estrictamente necesario", defiende su portavoz, Alberte G. Nicolás.

La formación nacionalista propone al Concello que valore la posibilidad de un "contrato puente" con otra empresa mientras no se formalice un nuevo contrato. El BNG pide también al Gobierno local que "refuerce la transparencia y acompañamiento a las personas usuarias" y convoque de manera urgente una reunión para explicar a los afectados y sus familias la situación y "los plazos estimados para recuperar la normalidad".

La empresa Os Ventos se hizo con el contrato tras renunciar al mismo dos empresas: la anterior adjudicataria, FEPAS y la Unión Temporal de Empresas formada por SIAD 24 Galicia y Protección Geriátrica 2005.

El contrato por un año y dos posibles prórrogas y un valor estimado de 3,3 millones, se formalizó el 28 de noviembre.