Miño recupera su 'tirón' : el municipio aumenta su población un 24% en la última década

Miño se consolida como el municipio con más tirón del área metropolitana en términos relativos. El Concello acaba de hacer públicos los datos del censo a 1 de enero de 2026, que confirman esa tendencia al alza con el empadronamiento en el último año de hasta 160 nuevos vecinos. En total, este municipio costero cuenta ya con 7.268 habitantes, un 24% más que hace una década (5.832).

En los últimos años, Miño ha registrado un crecimiento constante de población. El aumento es especialmente llamativo en el último lustro, con la inscripción en el censo de doscientos vecinos en 2022; 193 en 2023 y 160 y 162 en los dos últimos años.

Este repunte tiene su reflejo en la promoción inmobiliaria. La mejoría es visible en la macrourbanización Costa Miño Golf, que, tras años de parálisis, ha conseguido reflotar y ha pasado de ser un lugar de veraneo a residencia fija de familias, en muchos casos jóvenes con hijos.

Precisamente, el rejuvenecimiento del censo con la llegada de nuevos residentes es una de las particularidades que destaca el Concello, que se muestra pletórico ante este cambio de tendencia : "Al contrario de lo que ocurre en gran parte de Galicia, Miño presenta una estructura demográfica joven y activa", se congratula en un comunicado. "Superar los 7.260 vecinos no es solo una cifra, es la demostración de que Miño es un lugar atractivo, con calidad de vida y servicios, donde cada vez más personas deciden iniciar su proyecto de vida", presume el alcalde, Manuel Vázquez Faraldo.

De paradigma del estallido de la burbuja a liderar la obra nueva en la comarca betanceira

El resurgir de Miño tiene su reflejo en las grúas que asoman en una macrourbanización que durante años fue paradigma de la crisis inmobiliaria. Costa Miño Golf ha logrado resucitar y concentra ahora buena parte de la oferta de obra nueva en el municipio. Los precios de las nuevas viviendas en este complejo residencial alcanzan los 400.000 euros, cifras que resultarían impensables hace unos años, cuando los bancos vendían a la baja las casas embargadas tras la quiebra de Fadesa.

Costa Miño Golf es una de los ámbitos con más tirón inmobiliario, pero no el único. Zonas como Extremeiro, al pie de la playa, han vuelto a despertar el interés de los inversores y son varias las promociones en marcha. Una de ellas, la de Anjoca, ha colgado ya el cartel de todo vendido.

Segunda vida a la escuela de Xarío y demanda de un instituto

El crecimiento del padrón en Miño va a dar una segunda vida a la antigua escuela unitaria de Xarío, que será reconvertida en escuela infantil para crear 53 nuevas plazas para niños de 0 a 3 años. Mientras que otros concellos de la comarca betanceira cierran sus escuelas unitarias por falta de matrículas y reconvierten estos espacios en centros de mayores, en Miño demandan ya más servicios para atender a la población joven. El más urgente, el instituto.

La demanda de un IES que descongestione el CPI Castro Baxoi, que escolariza a más de 570 alumnos ha logrado unir a todas las fuerzas políticas de Miño y a la ANPA. La "realidad demográfica", defienden, avala su reclamación.