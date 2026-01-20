Nueva protesta contra la supresión del baipás de Infesta

El Concello de Bergondo convoca para este sábado 24 de enero la cuarta manifestación contra el proyecto para suprimir el baipás de Infesta.

Los vecinos comenzaron las protestas el pasado mes de octubre y el Ayuntamiento ya ha recurrido la decisión del Ministerio de Transportes por no contemplar la propuesta local. El Ministerio concluyó que « la alternativa 5s propuesta no resulta viable técnicamente».

La manifestación comenzará a las 12.00 horas al lado del Hotel Luso, con el lema «Por unha alternativa xusta. Cortiñán non se mutila».