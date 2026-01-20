Los vecinos de Cambre reclaman mejoras en el servicio de autobús: "No tenemos manera de ir a trabajar si no pasa el autobús"

Las deficiencias en el servicio de transporte público del área metropolitana vuelven a movilizar a los vecinos. En este caso han sido los residentes de O Temple, que la semana pasada retomaron una iniciativa de recogida de firmas para aumentar frecuencias y mejorar la puntualidad de los buses de la línea B1, que circula entre San Pedro de Nós y Entrexardíns.

María de Pilar, la vecina que inició la campaña, explica que el problema lleva años vigente. "Este miércoles ya no llegó ni el bus de las 14.15 y el de las 14.30 horas", dice. "Nosotros estamos convencidos que es porque la compañía no puede cubrir la línea porque hay muchísimas bajas", afirma la residente de O Temple. Según de Pilar los problemas con esta ruta son constantes, y en muchas ocasiones les afectan en su vida laboral o estudiantil. "Quedamos colgados, no tenemos manera de ir a trabajar si no pasa el autobús", señala la cambresa.

Esta falta de frecuencias que critican los vecinos de O Temple se empeora todavía más en las horas puntas. "Vamos como metidos en una caja de cerillas", dice de Pilar, que denuncia que a pesar de las múltiples reclamaciones, en la dirección xeral de Mobilidade no les dan ninguna solución. "No entra la gente. A parir de Fonteculler se tienen que quedar en las paradas", se queja la residente de O Temple, que asegura que con la huelga la situación "va a peor". "Ya no hay aforo, la gente va casi pegada al cristal y yo me pregunto, en caso de accidente, ¿de qué manera se cumplen las medidas de seguridad?", se pregunta de Pilar.

Sara Cereijo, de 22 años y también usuaria de la línea, afirma que ha habido ocasiones en las que esperando en la parada el autobús ha pasado de largo. "Hacen falta más buses sobre todo los findes de semana, porque pasan cada hora y así se complica el moverse", añade Cereijo, que afirma que esto obliga o bien a depender de un vehículo privado o de otras personas. "Hay veces que quiero bajar al centro de A Coruña y para aparcar es imposible, tienes que depender de alguien o venir en taxi", señala.

No es solo la movilidad hacia la ciudad la que se ve afectada, también hacia los municipios colindantes. "Con la huelga, si quiero ir hasta Vilaboa a ver a mi abuela no puedo ir en bus, tengo que coger el coche", afirma la joven.

"Maldigo vivir en las afueras"

Las deficiencias del servicio, sin embargo, no se dan solo en la línea B1, hay una situación similar en otras rutas. Dory M. T., vecina de A Barcala y usuaria del servicio desde hace casi 30 años. La cambresa se desplaza casi todos los días a A Coruña por su trabajo, y critica que el servicio de autobús "es pésimo" y que "es raro que llegue a la hora".

Con los paros, sin embargo, la situación no deja de empeorar. "Me parte la vida. Si no hay autobús le tengo que decir a alguna amiga que me traiga al trabajo", confiesa Dory. En las ocasiones que esto no es posible, tiene que coger un taxi para poder llegar a tiempo, lo que supone un impacto económico importante. "Trabajo a media jornada, no me compensa ir a trabajar si cada día tengo que pagar 17 euros cada vez que entro".

La vecina de A Barcala espera que las negociaciones de la huelga de transporte público terminen pronto, porque no se imagina cómo desplazarse a A Coruña sin autobús. "Me siento fatal, maldigo vivir en las afueras".

Aunque el Ayuntamiento de Cambre ya ha mostrado su apoyo a sus reclamaciones y está negociando con la Xunta posibles mejoras en las rutas de autobús en el municipio, los vecinos de O Temple continúan recogiendo firmas para pedir la revisión y cumplimiento estricto de los horarios, el aumento de frecuencias y un refuerzo de vehículos en horas puntas. "El transporte público es un servicio esencial y su correcto funcionamiento es clave para la movilidad, sostenibilidad y bienestar de nuestra comunidad", apuntan desde la asociación de vecinos.