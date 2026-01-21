La asociación Adro de Vilaño de A Laracha ya tiene fecha para la Carrera del Apóstol
Esta novena edición combinará ruta popular y caminata saludable y solidaria intergeneracional
La Asociación Cultural Adro de Vilaño de A Laracha acaba de anunciar la nueva edición de la Carrera del Apóstol. Incluida en el calendario de la Federación Gallega de Atletismo, la prueba se celebrará el 18 de julio, y combina carrera popular y caminata saludable y solidaria, promoviendo hábitos activos, convivencia intergeneracional e inclusión.
En la edición de 2025 se superaron las 1.000 inscripciones y participaron personas de 18 nacionalidades. Desde 2016, la iniciativa solidaria ha recaudado más de 5.000 euros para causas locales.
Se trata de la novena edición de esta cita deportiva organizada por Adro de Vilaño con la colaboración del Ayuntamiento, la Diputación y la Federación Gallega de Atletismo. El evento mantendrá el horario de tarde y contará con actividades complementarias para todos los públicos.
