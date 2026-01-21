El Concello presenta en la feria Fitur su campaña de promoción ‘Betanzos es Más’

El Concello de Betanzos ha presentado este miércoles en el stand de Turespaña en la feria de turismo Fitur su nueva campaña de promoción turística Betanzos es más, en la que pone en valor el patrimonio, la cultura, la historia, la gastronomía, el comercio, las fiestas y el entorno natural de la localidad.

La alcaldesa, María Barral, indicó que la nueva campaña de promoción turística y el nuevo lema «resume lo que somos y hacia dónde queremos ir». «No se trata de un eslogan vacío», afirmó, durante la presentación ante touroperadores y representantes institucionales, entre los cuales se encontraba el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

«Betanzos es más porque es mucho más que un destino al que venir un día. Es una ciudad para quedarse, para volver, para recomendar», reivindicó la alcaldesa, que citó entre los muchos atractivos de la ciudad el contar con «la mejor tortilla del mundo», un casco histórico declarado Bien de Interés Cultural, fiestas como el Globo de San Roque, el parque enciclopédico de

O Pasatempo o un entorno natural único marcado por la ría y los ríos Mendo y Mandeo, integrados en la Reserva de la Biosfera.