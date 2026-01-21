Halladas en el Pazo de Mariñán dos especies de setas inéditas en Galicia

Un estudio realizado por la Federación Galega de Micoloxía ha constatado la existencia de dos especies inéditas en Galicia, en un estudio promovido en el Pazo de Mariñán, propiedad de la Diputación de A Coruña y ubicado en el municipio de Bergondo.

Según traslada el ente provincial, la primera salida de campo del estudio realizado por la Federación Galega de Micoloxía se saldó con un "gran descubrimiento científico". Ha sido la localización de "tres especies de setas de especial rareza, dos de ellas inéditas hasta el momento en el catálogo gallego: la Microglossum truncatum y la Glutinoglossum triseptatum".

Microglossum truncatum / LOC

"Este hallazgo no solo valida el interés científico del estudio, sino que refuerza la necesidad de las medidas de conservación que la institución provincial está poniendo en marcha para proteger el medio natural en este histórico espacio", indica la institución.

Glutinoglossum triseptatum / LOC

Este análisis en el Pazo se extenderá de enero a diciembre de 2026 y cuenta con un doble objetivo: científico y conservacionista. La identificación detallada de las especies servirá de base para elaborar mapas de hábitats y materiales divulgativos que "señalen las especies de valor y la prohibición expresa de recolección de setas, así como de alteración del medio".