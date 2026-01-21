A Laracha da luz verde a la construcción de una nueva nave en el polígono industrial

A Laracha acaba de conceder licencia de obra para construir una nueva nave industrial en el parque empresarial, promovida por la empresa larachesa Rodríguez Amado, dedicada al sector de la fontanería en construcción y a las obras hidráulicas.

El Concello destacó que este proyecto impulsará el "desarrollo económico local y la creación de empleo, además de reforzar el tejido empresarial del municipio". También valoró de forma positiva que se trate de una empresa local que apuesta por crecer en A Laracha, contribuyendo a la consolidación del parque.

Subvenciones para poner en valor el patrimonio histórico

Por otra parte, la Junta de Gobierno local acordó este miércoles concurrir a varias convocatorias de subvenciones destinadas a la puesta en valor del patrimonio histórico municipal.

Entre ellas, una línea del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para continuar con la valorización del Castro de Montes Claros, y otra de la Diputación para la recuperación del conjunto arquitectónico de las Torres de Cillobre, declarado Bien de Interés Cultural.

Asimismo, el Ayuntamiento solicitará ayudas de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude para la programación de actividades de fomento de la lectura en las bibliotecas municipales y presentó una propuesta a la Federación Española de Municipios y Provincias para el desarrollo de iniciativas dirigidas a la juventud.