Nueva superficie comercial en Oleiros: Arranca la construcción del Lidl de Bastiagueiro

El nuevo establecimiento de la cadena Lidl en Oleiros se ubicará en un edificio de tres plantas, en la zona donde se encuentra la estatua del Ché Guevara.

Obras en la parcela del futuro Lidl de Bastiagueiro

Obras en la parcela del futuro Lidl de Bastiagueiro / RAC

Pablo Barro

Oleiros sumará próximamente una nueva superficie comercial junto a uno de sus reclamos turísticos, la estatua del Ché Guevara. Esta semana han arrancado los trabajos para levantar en esta zona, con unas vistas privilegiadas sobre la playa de Bastiagueiro, un nuevo supermercado de la cadena Lidl, que se suma al que la marca alemana tiene en el polígono de Iñás.

Las obras se hicieron esperar. En mayo del año pasado, después de años de tramitación, el Concello aprobó el cambio de la urbanización del polígono 13, la parcela en la que se va a ubicar la nueva superficie comercial, precisamente a petición de la cadena alimentaria, que pedía variar el acceso para la carga y descarga de los vehículos y tiene que salvar la diferencia de cota del terreno respecto a la avenida Che Guevara.

El nuevo supermercado, el segundo del grupo en Oleiros, ocupará la primera planta sótano y el bajo de uno de los tres edificios proyectados en este ámbito.

Los trabajos de momento se centran en un extremo de la parcela donde se realiza una excavación para la citada modificación de rasante y en la que está prevista la ejecución de un muro de contención desde el acceso de la avenida hasta la plataforma de dos metros de alto. Se pondrá además una barandilla para proteger la diferencia de cota.

