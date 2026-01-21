El Superior tumba la reclamación salarial de un empleado de Sogama, en Cerceda
El trabajador exigía cobrar el sueldo de una categoría superior, al entender que realizaba funciones propias de "jefe de servicio"
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado una sentencia que rechaza la reclamación salarial presentada por un trabajador del complejo medioambiental de Cerceda (Sogama) contra la empresa UTE Valtalia.
El empleado, que ocupaba el puesto de responsable de mantenimiento, reclamaba cobrar como categoría superior, al entender que realizaba funciones propias de «jefe de servicio», al firmar permisos de trabajo y autorizar descargos de instalaciones dentro del complejo.
La firma de permisos como alegato
Sin embargo, el Superior concluye que la firma de estos permisos no supone desempeñar funciones de una categoría superior, ya que los procedimientos de seguridad de Sogama permiten que distintos cargos con responsabilidad —jefes de planta, jefes de turno o responsables de mantenimiento— puedan autorizar dichos trabajos sin que eso implique un ascenso.
La sentencia subraya que, para tener derecho a un salario superior, es necesario acreditar el desempeño habitual y pleno de las funciones esenciales de la categoría reclamada, algo que no quedó probado en este caso. Es por eso que el Superior confirmó la decisión del Juzgado de lo Social de A Coruña y absuelve a la UTE y al Fogasa.
- Los vecinos de Seixo Branco, en Oleiros, obligados a pedir vados para evitar problemas en verano
- Diego Maceiras, dueño del único supermercado de Caión: 'Hemos sobrevivido 50 años gracias al verano
- Arteixo impone una multa de 2.250 euros a un particular por talar eucaliptos sin autorización
- El Asteria de Caión renace: nueva carta y el alma de un clásico en un antiguo marisquero
- Anjoca construirá 40 viviendas en Sada sobre las antiguas cocheras de Eliseo Pita
- Cascadas y mansiones a un paso de A Coruña: esto cuesta vivir en una urbanización de lujo cerca de la ciudad
- La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Arteixo cumple 25 años con más de 500 socios: 'La unión hace la fuerza
- Enrique Saavedra, autor del 'mirón' gigante que divisa el Atlántico desde Arteixo: 'Lleva tres años sin acondicionamiento