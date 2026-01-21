El Superior tumba la reclamación salarial de un empleado de Sogama, en Cerceda

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado una sentencia que rechaza la reclamación salarial presentada por un trabajador del complejo medioambiental de Cerceda (Sogama) contra la empresa UTE Valtalia.

El empleado, que ocupaba el puesto de responsable de mantenimiento, reclamaba cobrar como categoría superior, al entender que realizaba funciones propias de «jefe de servicio», al firmar permisos de trabajo y autorizar descargos de instalaciones dentro del complejo.

La firma de permisos como alegato

Sin embargo, el Superior concluye que la firma de estos permisos no supone desempeñar funciones de una categoría superior, ya que los procedimientos de seguridad de Sogama permiten que distintos cargos con responsabilidad —jefes de planta, jefes de turno o responsables de mantenimiento— puedan autorizar dichos trabajos sin que eso implique un ascenso.

La sentencia subraya que, para tener derecho a un salario superior, es necesario acreditar el desempeño habitual y pleno de las funciones esenciales de la categoría reclamada, algo que no quedó probado en este caso. Es por eso que el Superior confirmó la decisión del Juzgado de lo Social de A Coruña y absuelve a la UTE y al Fogasa.