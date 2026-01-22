Arteixo estrenará parque de bomberos en primavera con siete efectivos más

El nuevo parque comarcal de bomberos de Arteixo se encuentra en su fase final, y la previsión es que los efectivos, que sumarán siete nuevos compañeros a su equipo, empiecen a trabajar en el nuevo complejo de Morás entre marzo y comienzos de abril.

Así lo ha confirmado el gerente del Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de A Coruña, Luis Barca Añón, que explica que el traslado de los bomberos se realizará en un plazo máximo de un mes desde que el Concello entregue oficialmente las instalaciones.

Barca ha señalado que la finalización de la obra sufrió un "ligero retraso" debido a las lluvias, que impidieron hormigonar a tiempo algunas partes del edificio, aunque ha asegurado que “prácticamente todo está ya listo”.

De izquierda a derecha, Calvelo, Formoso, Rioboo y Barca, en las obras del parque comarcal. / LOC

El Concello de Arteixo asegura que ya están realizando las últimas revisiones, por lo que prevé recepcionar el inmueble en el mes de febrero, "una vez concluyan las últimas comprobaciones técnicas".

Actualmente, el parque de Arteixo cuenta con una plantilla de 18 bomberos, pero el gerente del Consorcio ha avanzado que el traslado a las nuevas instalaciones irá acompañado de un refuerzo de personal, con la incorporación de siete efectivos más. “Estas instalaciones permitirán trabajar en mejores condiciones y con más personal para que la cobertura sea más efectiva”, indica.

Vista de las obras del nuevo parque comarcal de bomberos en Morás. / Casteleiro

Los bomberos de Arteixo, que dejarán atrás Sabón para trasladarse a Morás, darán servicio a los municipios de Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros, lo que supone una población de unos 135.000 habitantes.

1,3 millones de inversión

El proyecto, financiado por el Concello de Arteixo, cuenta con una inversión total de 1,3 millones de euros, y fue diseñado para mejorar la operatividad del servicio, con un acceso más rápido a la A-6 y la AG-55 con el objetivo de reducir así los tiempos de respuesta en casos de emergencias.

La puesta en marcha de las nuevas instalaciones, ubicadas en una parcela de 4.000 metros cuadrados, coincidió en un contexto de movilizaciones de los bomberos de los parques comarcales gallegos, que en los últimos meses reclamaron más personal y denunciaron retrasos en las contrataciones comprometidas, una situación que el Consorcio confía en aliviar en la comarca con las nuevas incorporaciones previstas para Arteixo.