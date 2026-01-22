Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo: Última hora del accidente ferroviario en AdamuzAlerta por temporal en A CoruñaLa desprotección de las empleadas del hogarLa riqueza en A Coruña crece el doble que los salariosNueva superficie comercial en OleirosEl Dépor busca nuevo proveedor de camisetas
instagramlinkedin

Cuatro detenidos en una operación antidroga en Sada y Bergondo

Patrulla de la Guardia civil

Patrulla de la Guardia civil / GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en el marco de una operación antidroga en Sada y Bergondo.

Los agentes del instituto armado registraron varios domicilios hoy en ambos municipios.

La operación sigue abierta.

Noticias relacionadas

El juzgado ha decretado secreto de sumario,

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents