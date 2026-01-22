Cajas 'voladoras': la ingeniosa estrategia de un comercio coruñés para atraer clientes

El comercio local coruñés tiene cada vez más dificultades para atraer a sus clientes. Las cadenas como Amazon, con pedidos que llegan directos a la puerta, complican que los usuarios se desplacen en persona hasta las tiendas de toda la vida, reduciendo sus beneficios.

Tampoco ayuda especialmente la existencia de grandes superficies como Inditex, que ha ampliado sus líneas de negocio, o de centros comerciales como Marineda City, que sumaba hace poco 30 nuevas marcas. A pesar de todo, en A Coruña todavía hay negocios con mucha vida, que buscan nuevas formas de conseguir que los transeúntes crucen su puerta incluso de las formas más alocadas.

Es lo que ha hecho Himay, un pequeño local de zapatos y complementos situado en el número 4 de la Rúa do Mercado de Miño, que ha logrado aumentar las ventas con una ocurrente estrategia comercial. "Hace poco hasta me paró una chica por la calle. Me da vergüenza, pero al menos así saben que estás ahí", explica una de sus propietarias, Rocío Pérez.

Himay, el comercio coruñés que conquista Miño a 'golpes'

La tienda de Pérez se ha convertido en un sitio conocido en el concello coruñés. Todo gracias a las redes sociales, en las que la dueña ha colgado un divertido vídeo que propone una nueva forma de "apoyar al pequeño comercio".

En la grabación, que supera las 60.000 reproducciones en TikTok y las 50.000 en Instagram, se ve a Rocío aguardando en la puerta del negocio hasta que pasa una transeúnte. Es entonces cuando le lanza una caja de zapatos vacía, para entrar rápidamente a su local y cerrar la puerta.

"Bueno, ya veis que la gente está como loca por venir a comprar en el pequeño comercio", dice en el vídeo, dejando a sus espaldas a una indignada viandante que aporrea la puerta. No se trata de una transeúnte real, sino la propietaria de la Floristería Carqueixa, el local que se encuentra justo en frente y que le ayuda con sus proyectos en redes sociales.

Ambos comercios, junto a Telecentro Activa Miño, hacen equipo para promocionarse y seguir dando servicio al vecindario. "Nos ayudamos entre todas. Un día salgo promocionando sartenes y al siguiente ellas venden mis botas. Para este vídeo hicimos tres tomas, porque me daba la risa", cuenta Pérez entre carcajadas.

Lucía y Rocío Pérez, propietarias de Himay / Rocío Pérez

Cuando el humor es la clave

De las tres, es ella la que está más comprometida con el social media, donde empezó "hace años". Asegura que "cada vez es más difícil atraer clientes", porque "pasa menos gente por la calle y por delante de la tienda", así que "hay que estar en redes o no sobrevives".

"Yo empecé hace años y ahora es cuando estoy notando ese empujón. El 80% de la gente que viene lo hace porque me vio en redes", dice. Para un pequeño negocio coruñés, que no puede permitirse contratar a un community manager, eso supone un trabajo añadido que a veces pesa. Además de encargarse de atender a los clientes, organizar el escaparate y gestionar los pedidos, Pérez se graba enseñando sus productos y siempre está en busca de nuevas ideas para lo que considera la estrategia de marketing más exitosa: la risa.

"Yo siempre lo digo, hay que hacer vídeos divertidos. Para este me inspiré en uno que vi en redes y a todos les encantó. Las cifras de visualizaciones que tiene, en mi caso, son una locura", explica la propietaria, que gestiona la tienda junto a su hermana Lucía.

Empezaron como una zapatería hace 15 años y, con el tiempo, incluyeron también bisutería, ropa y otros complementos. Si todo continúa como hasta ahora, soplarán la vela número 16 este 2026, en el que esperan seguir haciendo sonreír a los vecinos.