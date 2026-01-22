Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Menús Starlight y talleres divulgativos para celebrar el eclipse en las Mariñas Coruñesas

La Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas presentará este viernes en Fitur su programa de actividades para el eclipse total del próximo 12 de agosto

Una parada en la senda ecoturística de la Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo en Miño

Una parada en la senda ecoturística de la Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo en Miño / Iago López / IAGO LOPEZ/ROLLER AGENCIA

Marta Casais

Abegondo

La observación del eclipse total de sol el próximo 12 de agosto se ha convertido en la cita más importante del año en el norte de la Península. Las Mariñas Coruñesas "se posiciona como uno de los mejores lugares de España" para ver el evento astronómico, según afirma la Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.

La entidad —de la que forman parte los municipios de Abegondo, Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Coirós, Curtis, Culleredo, Miño, Irixoa, Oleiros, Oza-Cesuras, Paderne, Sada y Sobrado— presentará este viernes en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, su programa de actividades como parte de Destino Turístico Starlight, que certifica el territorio como idóneo para el astroturismo.

Será la primera vez desde 1959 que España presencie un fenómeno astronómico de este tipo. Durante esos minutos el 12 de agosto la luna tapará el astro mayor, haciendo que sea efectivamente de noche. Está previsto que el eclipse comience sobre las 19.30 horas ocultando la luz en su máximo sobre las 20.28 horas. En preparación para el eclipse total, la Reserva realizará una serie de talleres y jornadas divulgativas en centros educativos sobre los secretos del universo, así como curiosidades sobre el firmamento. Algunas de estas charlas ya están en marcha como parte del programa Educando na Biosfera.

Los restaurantes de las Mariñas Coruñesas ganarán un especial protagonismo en estos meses previos al evento, ya que ofrecerán Menús Starlight. Los locales adheridos a la entidad diseñarán los menús como es habitual con los productos locales de la zona en mente.

Este viernes la Reserva también aprovechará para presentar algunas de las nuevas experiencias ecoturísticas "diseñadas específicamente para la observación del firmamento", programadas también para las semanas previas al evento astronómico. En años anteriores la entidad llevó a cabo actividades con guías especializados que, con telescopio, ayudaban a los participantes a identificar los distintos cuerpos celestiales. El propio día 12 de agosto la entidad programa también una "cobertura especial" dedicada al fenómeno. A estas actividades se le suman las ya tradicionales, como las rutas en el catamarán eléctrico por la costa de las localidades de Sada, Betanzos, Bergondo y Miño.

Así, la Reserva se une a la programación dedicada al evento astronómico de la zona, que también ha sido presentada en los últimos días en la feria turística. En A Coruña, por ejemplo, celebrarán la cita con congresos especializados y un concierto especial con Los Satélites y la Banda de Música de A Coruña.

TEMAS

