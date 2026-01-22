Sada autoriza la construcción de pisos en dos bajos de la calle Betanzos que nunca tuvieron uso

El Concello de Sada ha dado luz verde a un proyecto para acondicionar como viviendas dos bajos de la calle Betanzos que nunca tuvieron uso. El alcalde, Benito Portela, ha autorizado vía decreto el cambio de uso de estos bajos, en los que se construirán seis viviendas, según el proyecto presentado por la promotora, Os Tornos Inversiones.

Según detalla el informe, la superficie destinada a uso residencial será de 469 metros cuadrados. El plan incluye también la construcción de trasteros. La promotora prevé una inversión de 200.000 euros.

Es la segunda promoción de viviendas en bajos sin uso del municipio que se aprueba en Sada en los últimos meses. La Xunta dio luz verde el pasado diciembre a la redacción de un proyecto para habilitar viviendas de promoción pública en locales en desuso del número 17 de la avenida Xoán Vicente Viqueira, que ahora mismo están tapiados.

La tendencia a reconvertir bajos en viviendas se abre paso en la comarca. En los últimos meses, los inversores han puesto sus ojos en locales comerciales que llevan años cerrados. En Betanzos, con una importante carestía de obra nueva, se han concedido en los últimos meses tres permisos para acondicionar pisos en sendos edificios de las calles Concepción Arenal 11 y Rosalía de Castro 26. Uno de ellos, con una superficie de 144 metros cuadrados, ya está a la venta por 215.000 euros en el portal Idealista.

Urbanización de cinco chalés en Meirás

El Concello ha dado también luz verde a una urbanización de cinco viviendas en Meirás. El proyecto, impulsado por la promotora madrileña ICC Prova SL, prevé la construcción de cinco chalés con piscina en Piñeiro. Se trata de viviendas de dos plantas que rondan los 200 metros cuadrados.

La promotora prevé invertir 1.077.852 euros en las obras. La urbanización se proyecta en núcleo rural común, en unas parcelas próximas a la residencia Raiola. Los trabajos deberán ajustarse a las condiciones impuestas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que autorizó el proyecto siempre y cuando se respeten ciertos requisitos.