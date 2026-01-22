Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Así avanza la investigación del accidente ferroviario en CórdobaAlerta por temporal en A CoruñaLa desprotección de las empleadas del hogarLa riqueza en A Coruña crece el doble que los salariosNueva superficie comercial en OleirosEl Dépor busca nuevo proveedor de camisetas
instagramlinkedin

El sorteo de Bonoloto deja en A Barcala un premio de más de 117.000 euros

La persona acertante selló un boleto agraciado con cinco aciertos más el número complementario

El sorteo de Bonoloto del miércoles 21 de enero de 2026 deja en A Barcala un premio de más de 117.000 euros.

El sorteo de Bonoloto del miércoles 21 de enero de 2026 deja en A Barcala un premio de más de 117.000 euros. / LOC

RAC

El sorteo de Bonoloto de este miécoles 21 de enero ha dejado un premio importante en Cambre. Nada menos que 117.578 euros corresponden a un boleto sellado en A Barcala con cinco aciertos más el número complementario.

La responsable de la administración de Loterías donde fue adquirida la apuesta premiada con esos casi 118.000 euros posaba esta mañana con un cartel en el que se podía ver el importe que recibirá la persona que haya sellado ese boleto que resultó agraciado en el sorteo de Bonoloto celebrado anoche. En la imagen, de fondo, se ven otros carteles que exhiben premios anteriores para otros acertantes por apuestas vendidas en el mismo con anterioridad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los vecinos de Seixo Branco, en Oleiros, obligados a pedir vados para evitar problemas en verano
  2. Diego Maceiras, dueño del único supermercado de Caión: 'Hemos sobrevivido 50 años gracias al verano
  3. Nueva superficie comercial en Oleiros: Arranca la construcción del Lidl de Bastiagueiro
  4. Cascadas y mansiones a un paso de A Coruña: esto cuesta vivir en una urbanización de lujo cerca de la ciudad
  5. Anjoca construirá 40 viviendas en Sada sobre las antiguas cocheras de Eliseo Pita
  6. La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Arteixo cumple 25 años con más de 500 socios: 'La unión hace la fuerza
  7. Enrique Saavedra, autor del 'mirón' gigante que divisa el Atlántico desde Arteixo: 'Lleva tres años sin acondicionamiento
  8. El Concello y Gadisa firman el convenio para el súper de Costa Miño Golf

El sorteo de Bonoloto deja en A Barcala un premio de más de 117.000 euros

El sorteo de Bonoloto deja en A Barcala un premio de más de 117.000 euros

Menús Starlight y talleres divulgativos para celebrar el eclipse en las Mariñas Coruñesas

Menús Starlight y talleres divulgativos para celebrar el eclipse en las Mariñas Coruñesas

Arteixo estrenará parque de bomberos en primavera con siete efectivos más

Arteixo estrenará parque de bomberos en primavera con siete efectivos más

El Concello presenta en la feria Fitur su campaña de promoción ‘Betanzos es Más’

El Concello presenta en la feria Fitur su campaña de promoción ‘Betanzos es Más’

El Superior tumba la reclamación salarial de un empleado de Sogama, en Cerceda

El Superior tumba la reclamación salarial de un empleado de Sogama, en Cerceda

Halladas en el Pazo de Mariñán dos especies de setas inéditas en Galicia

Halladas en el Pazo de Mariñán dos especies de setas inéditas en Galicia

La asociación Adro de Vilaño de A Laracha ya tiene fecha para la Carrera del Apóstol

La asociación Adro de Vilaño de A Laracha ya tiene fecha para la Carrera del Apóstol

A Laracha da luz verde a la construcción de una nueva nave en el polígono industrial

A Laracha da luz verde a la construcción de una nueva nave en el polígono industrial
Tracking Pixel Contents