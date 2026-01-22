El sorteo de Bonoloto deja en A Barcala un premio de más de 117.000 euros
La persona acertante selló un boleto agraciado con cinco aciertos más el número complementario
El sorteo de Bonoloto de este miécoles 21 de enero ha dejado un premio importante en Cambre. Nada menos que 117.578 euros corresponden a un boleto sellado en A Barcala con cinco aciertos más el número complementario.
La responsable de la administración de Loterías donde fue adquirida la apuesta premiada con esos casi 118.000 euros posaba esta mañana con un cartel en el que se podía ver el importe que recibirá la persona que haya sellado ese boleto que resultó agraciado en el sorteo de Bonoloto celebrado anoche. En la imagen, de fondo, se ven otros carteles que exhiben premios anteriores para otros acertantes por apuestas vendidas en el mismo con anterioridad.
- Los vecinos de Seixo Branco, en Oleiros, obligados a pedir vados para evitar problemas en verano
- Diego Maceiras, dueño del único supermercado de Caión: 'Hemos sobrevivido 50 años gracias al verano
- Nueva superficie comercial en Oleiros: Arranca la construcción del Lidl de Bastiagueiro
- Cascadas y mansiones a un paso de A Coruña: esto cuesta vivir en una urbanización de lujo cerca de la ciudad
- Anjoca construirá 40 viviendas en Sada sobre las antiguas cocheras de Eliseo Pita
- La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Arteixo cumple 25 años con más de 500 socios: 'La unión hace la fuerza
- Enrique Saavedra, autor del 'mirón' gigante que divisa el Atlántico desde Arteixo: 'Lleva tres años sin acondicionamiento
- El Concello y Gadisa firman el convenio para el súper de Costa Miño Golf