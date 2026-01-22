El sorteo de Bonoloto deja en A Barcala un premio de más de 117.000 euros

El sorteo de Bonoloto de este miécoles 21 de enero ha dejado un premio importante en Cambre. Nada menos que 117.578 euros corresponden a un boleto sellado en A Barcala con cinco aciertos más el número complementario.

La responsable de la administración de Loterías donde fue adquirida la apuesta premiada con esos casi 118.000 euros posaba esta mañana con un cartel en el que se podía ver el importe que recibirá la persona que haya sellado ese boleto que resultó agraciado en el sorteo de Bonoloto celebrado anoche. En la imagen, de fondo, se ven otros carteles que exhiben premios anteriores para otros acertantes por apuestas vendidas en el mismo con anterioridad.