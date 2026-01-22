La Xunta deniega el permiso para limpiar el río de la urbanización Augas Mansas en Culleredo

El Concello de Culleredo critica que la Xunta haya denegado una autorización para limpiar el río de la urbanización Augas Mansas. Los vecinos de la zona se concentraron este jueves para denunciar que la falta de limpieza de este caudal ha llevado a la proliferación de ratas en el entorno.

Los residentes ya se habían manifestado en verano por el "abandono total" de la urbanización y habían presentado hasta 150 firmas en el Ayuntamiento para exigir mejoras. El Concello explica que los servicios municipales tramitaron tras estas peticiones una solicitud de mantenimiento del caudal, un "formalismo habitual" para proceder a las labores de limpieza y que "siempre viene con la luz verde" de Augas de Galicia.

El río de la urbanización Aaugas Mansas sin limpiar / Iago Lopez

Con todo, la Xunta denegó el permiso, ya que consideraba que era una obra, y no un mantenimiento. El Ayuntamiento manifestó su "absoluta sorpresa" ante una "decisión inédita". El Ejecutivo municipal dice no querer "pensar mal", pero advierte que esta decisión ha alargado los plazos de actuación. "Sería lamentable que una administración autonómica se preste al juego político del PP de Culleredo", señala y recuerda que "concuerda con las peticiones manifestadas por los vecinos".

El Concello también destaca que "actuará siempre conforme a los procedimientos" y que los "cumplirá a rajatabla" pese a las reivindicaciones vecinales, porque es su obligación cumplir la legislación.

"Aparecen ratas tan grandes como gatos"

Este jueves una treintena de residentes de la urbanización se volvieron a concentrar para protestar con pancartas con lemas como "Rioboo: menos fotos, más hechos" o "Augas Mansas: más parques, menos baches". "Estamos llenos de ratas, el Concello no nos limpia el riachuelo, tenemos las calles sucias y las papeleras rotas", criticó Luis Arias, uno de los vecinos.

"Alguna rata ya nos han entrado en los garajes, aparecen tan grandes como gatos o conejos", señaló Arias, que destaca también la preocupación vecinal por las posibles infecciones que puedan afectar a los menores que viven en el lugar. "Algún vecino ya tuvo que contratar empresas de exterminio, porque les aparecían las ratas muertas en el jardín", dijo.

El PP local advierte que el Gobierno culleredense "vuelve a incumplir y deja a los vecinos sin soluciones", a pesar de las quejas por la maleza sin desbrozar, los desperfectos en la carretera, las aceras sin renovar o la falta de limpieza. Los populares critican que muchas de estas demandas ya fueron presentadas en un pleno en marzo de 2025, donde también se aprobaron medidas para solucionarlas. "El deterioro de Aguas Mansas es más que evidente. ¿Qué más tiene que pasar para que el alcalde cumpla? Prometer no es gobernar", expresó la portavoz Izaskun García.