Arteixo registra 59 nuevos casos de violencia de género en 2025: "20 mujeres no presentaron denuncia"

El Concello de Arteixo registró 59 nuevos casos de violencia de género en el año 2025. El Centro de Información de la Mujer (CIM) del municipio atendió a estas mujeres, dentro de los 112 casos todavía en activo.

La cifra, según detalla la concejala de Seguridad Ciudadana Inés Ramos, supone un incremento de un 10% con respecto al 2024. "Es difícil determinar la razón del aumento", admite la concejala, que apunta que ahora las posibles víctimas tienen más información al respecto y que desde el Ayuntamiento se intenta coordinar distintos lugares para detectar situaciones de potencial riesgo. "De ese modo cualquiera puede detectar si algo va mal, a veces hasta llegan de parte de los vecinos", señala y destaca la importancia del "trabajo en red" para abordar esta lacra.

En Arteixo hay un total de 112 casos por violencia machista activos hoy en día, según los datos presentados en la Junta Local de Seguridad. De estos, dos de ellos son considerados de riesgo alto, 33 de riesgo medio, y 69 de riesgo bajo. "Hay también 14 casos que están inactivos, pero que todavía continuamos supervisando", detalla Ramos. Así, el CIM es el encargado de contactar con la presunta víctima cada mes para comprobar su situación, mientras que los agentes de la Policía Local contactan con los equipos estatales de VioGén.

El CIM de Arteixo cuenta con una psicóloga, una trabajadora social, una asesora jurídica y una técnica de igualdad, pero no siempre se consigue que todas las mujeres que acuden al centro denuncien su situación. "20 mujeres de los 59 nuevos casos no presentaron denuncia, es un 39% del total", destaca Ramos. La concejala añade que además hay "múltiples casuísticas" que hacen que una víctima no quiera recurrir a la justicia, ya sea porque ya está en un proceso de separación, por su familia o cualquier otra zona.

Aunque hay una mayoría de denunciantes de Arteixo que son de nacionalidad española - un 78%- para las que no lo son también existen otras barreras a la hora de decidir judicializar su situación. "Depende mucho del contexto y del entorno de la persona", explica la concejala.

Un recurso cercano a la ciudadanía

A pesar de ello, las mujeres que atienden al CIM pueden ser derivadas a otros departamentos, como Servicios Sociales, donde se les da información y asesoramiento de los recursos a los que pueden acceder a nivel estatal, autonómico, e incluso local, si fuera necesario. "Al menos 26 mujeres reciben atención psicológica", indica Ramos.

Estas herramientas son especialmente importantes para los hijos de las denunciantes. "Estas 59 mujeres tienen 99 hijos e hijas, y 39 de ellos son menores de edad", explica la concejala, que añade que los mejores reciben atención psicológica además de otros recursos que se deciden en coordinación con las trabajadoras sociales y los centros educativos.

"Es importante poner en valor el CIM, que es un recurso cercano a la ciudadanía, a las mujeres y a sus hijos, tanto a la hora de prevenir la violencia de género como para promover los valores de igualdad", destaca Ramos.