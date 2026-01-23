Betanzos propone a Paradores la compra del complejo residencial de Rúa da Torre
El inmueble principal mide más de 1.400 metros cuadrados | Las edificaciones están a la venta por 550.000 euros
La alcaldesa de Betanzos, María Barral, mantuvo esta semana una reunión con la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, para plantearle la compra del complejo residencial de Rúa da Torre para habilitar un hospedaje que cubra el déficit de oferta hotelera del municipio y se convierta en un "motor de la ciudad".
El Gobierno local de Betanzos planteó hace ya unos años a esta empresa pública la compra de un "edificio singular" en el municipio para exprimir el potencial turístico del municipio y también de A Coruña y su comarca, que carece de un negocio de este tipo.
El Ejecutivo brigantino planteó inicialmente tres posibilidades. Dos de ellas pasaban por negociar con el Arzobispado de Santiago la compra de sendos edificios eclesiásticos, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto, según desvela la alcaldesa. "No hubo avances, principalmente porque no hay intención de vender", explica.
María Barral se centra ahora en una "posibilidad real", la compra del conjunto residencial de Rúa da Torre 5, 11 y 13 que salió a la venta hace unos meses por 550.000 euros. El inmueble principal cuenta con algo más de 1.400 metros cuadrados 2 "reúne las condiciones" para habilitar un parador, defiende el Concello. "Se ubicaría en un entorno único como el casco histórico", defiende la regidora, convencida de que esta actuación supondría un paso importante en el "proyecto integral de revitalización" de la zona monumental.
- Los vecinos de Seixo Branco, en Oleiros, obligados a pedir vados para evitar problemas en verano
- Nueva superficie comercial en Oleiros: Arranca la construcción del Lidl de Bastiagueiro
- Diego Maceiras, dueño del único supermercado de Caión: 'Hemos sobrevivido 50 años gracias al verano
- Cascadas y mansiones a un paso de A Coruña: esto cuesta vivir en una urbanización de lujo cerca de la ciudad
- La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Arteixo cumple 25 años con más de 500 socios: 'La unión hace la fuerza
- A Laracha da luz verde a la construcción de una nueva nave en el polígono industrial
- Cuatro detenidos en una operación antidroga en Sada y Bergondo
- El Concello y Gadisa firman el convenio para el súper de Costa Miño Golf