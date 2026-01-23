Betanzos propone a Paradores la compra del complejo residencial de Rúa da Torre

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, mantuvo esta semana una reunión con la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, para plantearle la compra del complejo residencial de Rúa da Torre para habilitar un hospedaje que cubra el déficit de oferta hotelera del municipio y se convierta en un "motor de la ciudad".

El Gobierno local de Betanzos planteó hace ya unos años a esta empresa pública la compra de un "edificio singular" en el municipio para exprimir el potencial turístico del municipio y también de A Coruña y su comarca, que carece de un negocio de este tipo.

Reunión de la alcaldesa con la presidenta de Paradores / LOC

El Ejecutivo brigantino planteó inicialmente tres posibilidades. Dos de ellas pasaban por negociar con el Arzobispado de Santiago la compra de sendos edificios eclesiásticos, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto, según desvela la alcaldesa. "No hubo avances, principalmente porque no hay intención de vender", explica.

María Barral se centra ahora en una "posibilidad real", la compra del conjunto residencial de Rúa da Torre 5, 11 y 13 que salió a la venta hace unos meses por 550.000 euros. El inmueble principal cuenta con algo más de 1.400 metros cuadrados 2 "reúne las condiciones" para habilitar un parador, defiende el Concello. "Se ubicaría en un entorno único como el casco histórico", defiende la regidora, convencida de que esta actuación supondría un paso importante en el "proyecto integral de revitalización" de la zona monumental.