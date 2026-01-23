Betanzos propone a Turismo habilitar un parador en unos edificios del entorno de Lanzós

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, mantuvo esta semana una reunión con la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, para plantearle la compra del complejo residencial de Rúa da Torre, en el entorno del pazo de Lanzós, para habilitar un hospedaje que cubra el déficit de oferta hotelera del municipio y se convierta en un "motor de la ciudad".

El Gobierno local de Betanzos planteó hace ya unos años a esta empresa pública la compra de un "edificio singular" en el municipio para exprimir el potencial turístico del Betanzos y también de A Coruña y su comarca, que carece de un negocio de este tipo.

El Ejecutivo brigantino planteó inicialmente tres posibilidades. Dos de ellas pasaban por negociar con el Arzobispado de Santiago la compra de sendos edificios eclesiásticos, pero las conversaciones con la Iglesia no llegaron a buen puerto, según desvela la alcaldesa. "No hubo avances, principalmente porque no hay intención de vender", explica.

Encuentro de la alcaldesa de Betanzos y la presidenta de Paradores en la feria Fitur. / LOC

María Barral se centra ahora en una "posibilidad real", la compra del conjunto residencial de Rúa da Torre 5, 11 y 13 que salió a la venta hace unos meses por 550.000 euros. El inmueble principal cuenta con cuatro plantas y 1.290 metros cuadrados y "reúne las condiciones" para habilitar un parador, defiende el Concello. "Se ubicaría en un entorno único como el casco histórico", defiende la regidora, convencida de que esta actuación supondría un paso importante en el "proyecto integral de revitalización" de la zona monumental.

El conjunto cuenta con otra edificación en estado de ruina que dispone de 120 metros cuadrados y se distribuye en dos plantas, y un pequeño local de 15 metros cuadrados.

El Concello de Betanzos abrió en 2023 un expediente a una parte del conjunto de Rúa da Torre por su deficiente estado de conservación. El Ayuntamiento llegó a abrir un procedimiento sancionador y abrió un procedimiento que allanaba el camino para la venta forzosa de una de las edificaciones. Tras los requerimientos, sus propietarios tramitaron el pasado año la licencia para llevar a cabo las obras de consolidación requeridas.

Cesión de parte de la antigua comisaría a la Diputación

El Concello de Betanzos elevará a debate en el próximo pleno la cesión de parte del antiguo edificio de la Policía Local, en Rúa do Castro 7, para habilitar una muestra permanente sobre el Reino de Galicia. Según detalla la propuesta, se trataría de la cesión gratuita por un período de 30 años de la parte trasera del inmueble y del uso compartido de la sala superior del edificio delantero.

Noticias relacionadas

En virtud de este acuerdo, la Diputación provincial asumiría los gastos de personal, equipamientos y producción museográfica y el Concello de Betanzos, los de mantenimiento y el pago de impuestos y seguro. Este convenio está supeditado a la realización de las pertinentes obras de rehabilitación, actualmente en trámite.