La borrasca 'Ingrid' deja nieve en Curtis y algunos estragos por el viento en el área de A Coruña

La nieve ha cuajado en la montaña coruñesa con la llegada de la borrasca Ingrid. Curtis se ha despertado hoy con algunos paisajes pintados de blanco por una nevada que no ha sido muy copiosa pero sí suficiente para dar ese tinte invernal que imprimen los copos a los concellos situados a mayor altitud en el cinturón más cercano al área metropolitana coruñesa, caso también de Aranga y Sobrado dos Monxes.

Este temporal, de nombre Ingrid, el de mayor impacto en Galicia en lo que va de invierno, ha dejado una fuerte tormenta con rachas de viento huracanado y granizo en la ciudad de A Coruña, con numerosas incidencias por el viento y caídas del suministro eléctrico que han afectado al alumbrado público y la red semafórica de la urbe coruñesa en las últimas horas. También en los concellos del área metropolitana se han notado los estragos por el tiempo tan desapacible que provocando esta borrasca, con alerta roja en la costa de A Coruña. En Culleredo, por ejemplo, esta noche se desprendió una chapa de la fachada de un edificio de Anxo Senra y tuvieron que ir los bomberos a quitar otra que podía caer. Además, también en Culleredo, sobre las 06:00h ardió un transformador en el Monte Xalo, en una zona donde hay varias antenas, y también fue necesaria la intervención de los bomberos. Por último esta mañana una rama de un árbol cortaba un carril en la carretera de Ledoño a Orro y, en Fonteculler, voló una carpa de una cafetería.