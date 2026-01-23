Carral propone construir un nuevo centro de salud «a corto o medio plazo»

El Concello de Carral se reunió este viernes con el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez, y otros representantes de la Xunta para tratar las necesidades de atención sanitaria en el municipio.

El Ejecutivo local propuso en la reunión la construcción de un nuevo centro medio «a corto o medio plazo» cerca del actual. El alcalde, José Luis Fernández Mouriño, agradeció la «buena disposición» del conselleiro y aseguró que Carral «necesita mejoras en las infraestructuras de atención primaria que permitan ofrecer la mejor asistencia a los vecinos».

En el encuentro se abordaron los problemas de mantenimiento en el centro de salud como las humedades o la necesidad de renovar las ventanas.

Tras la reunión Fernández Mouriño explicó que la mejora de servicios es «una de nuestras líneas de trabajo prioritarias» y recordó que la localidad ha experimentado un fuerte crecimiento demográfico, por lo que se necesita actualizar las infraestructuras. Apuntó, además, la importancia de la colaboración de la Xunta para proyectos como la ampliación del colegio Otero Valcárcel o las obras de rehabilitación en la escuela infantil.