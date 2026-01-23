Cincuenta viviendas de Miño, sin agua por un corte de electricidad en el depósito de Castro

Un corte de electricidad en el depósito de Castro, en Miño, ha dejado sin agua a alrededor de cincuenta viviendas.

El Concello ha dado ya aviso a Red Eléctrica, que ha enviado a técnicos a la zona para solventar la avería.

La empresa espera que la incidencia se solvente "lo antes posible", informa el Ayuntamiento miñense en redes sociales.