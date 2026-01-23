Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cincuenta viviendas de Miño, sin agua por un corte de electricidad en el depósito de Castro

Red Eléctrica trabaja en la zona para solventar la incidencia lo antes posible

Lugar de Castro, en Miño

Lugar de Castro, en Miño / LOC

Un corte de electricidad en el depósito de Castro, en Miño, ha dejado sin agua a alrededor de cincuenta viviendas.

El Concello ha dado ya aviso a Red Eléctrica, que ha enviado a técnicos a la zona para solventar la avería.

La empresa espera que la incidencia se solvente "lo antes posible", informa el Ayuntamiento miñense en redes sociales.

