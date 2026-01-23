María Barral presenta en Fitur la nueva página web de Turismo de Betanzos
Betanzos
La alcaldesa de Betanzos, María Barral, presentó este jueves en Fitur la nueva página web del turismo. La regidora destacó que se trata de una plataforma con «criterios actuales de diseño, usabilidad y accesibilidad» que permitirá explorar de forma intuitiva hasta un centenar de recursos turísticos.
Esta nueva web incorpora fotografías actualizadas y rutas temáticas, explica el Concello en un comunicado en el que destaca que el diseño de este nuevo portal toma como base los colores corporativos y está orientada a distintos perfiles del visitante.
