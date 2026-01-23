"Quien los construyó no estaba bien de la cabeza": los molinos coruñeses que desafían toda lógica

Galicia está llena de lugares increíbles. Cuenta con numerosos monumentos naturales, como el roble más antiguo de Europa o los paisajes salvajes de Pena Corneira, pero también con construcciones históricas que vale la pena visitar al menos una vez en la vida.

Entre ellas destacan los molinos, edificios de piedra que se elevan junto a corrientes de agua y que se usaban, hasta no hace mucho, para moler el grano que alimentaba a las familias gallegas. Unos de los más impresionantes y "extraños" se encuentran en la Costa da Morte, a tan solo 30 minutos de A Coruña, desde donde asombran a los visitantes por la forma tan inusual en la que fueron construidos.

Se les conoce con el nombre de Muíños de Ardeleiro y se ubican en la parroquia de San Cristovo de Cerqueda de Malpica de Bergantiños. Además de su singularidad, están rodeados de paisajes sobrecogedores y de una ruta natural perfecta para pasear a pie o en bicicleta.

Los Muíños de Ardeleiro, los molinos "más extraños de toda Galicia"

El conjunto está compuesto por un total de cinco muíños. Si bien no es el más grande -hay rincones en Galicia con más de 15 molinos- si es uno de los que más sorpresa causa, ya que no siguen la lógica habitual que los sitúa en el interior de zonas boscosas.

Estos se ubican al borde del Atlántico, encarando directamente los vientos del océano. Para muchos, como el tiktoker @ungallegoporelmundo, esta peculiaridad los convierte en "los molinos más extraños de Galicia", "pura locura gallega hecha tierra".

"Son los molinos más espectaculares que he visto. Veis dónde están situados, ¿no? Es que están en un acantilado, desemboca literalmente en el mar", explicaba boquiabierto el creador de contenido en una de sus últimas grabaciones.

Aunque para el tiktoker "el que los construyó no estaba muy bien de la cabeza", los molinos "ahí están, aguantando el viento, el mar y el sentido común". Aprovechan la crecida de un cauce -el Rego dos Muíños- en su último tramo antes de caer al mar, colocándose a lo largo de la abrupta ladera contra la que rompen las olas.

Un rincón mágico en A Coruña para disfrutar la naturaleza

Tal y como indica el Concello de Malpica de Bergantiños, los Muíños de Ardeleiro son "construcciones cuadrangulares de mampostería de pizarra" que "cuentan con un único pie". Además de las espectaculares vistas que ofrecen, este rincón mágico de A Coruña permite adentrarse aún más en la naturaleza gallega gracias a la fascinante ruta en la que se integran los molinos.

Hablamos de la Ruta dos Pinos no Mar, que parte de la Capela das Neves y desemboca en Santa Mariña, cerca de la playa de Razo. En su recorrido, de alrededor de 30 kilómetros, los visitantes pueden gozar de estas construcciones -también conocidas como Muíños da Ribeira- y observar la cruz de piedra en memoria del naufragio del barco Os Tonechos que tuvo lugar en 1991.

El trayecto tiene una dificultad media y cuenta con senderos habilitados para ciclistas. Quienes se decidan a pasear por él podrán explorar a fondo la costa oeste de Malpica y volver a casa con la imagen de unos molinos más que insólitos.