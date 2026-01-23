Oleiros inicia los trabajos para renovar el abastecimiento hasta A Pezoca
El Concello acomete la renovación de la red de abastecimiento de agua entre Quinta Canaima y la rotonda de A Pezoca, con una inversión de 806.285 euros y un plazo de ejecución de siete meses
El Concello de Oleiros inicia los trabajos para continuar con la renovación de la red de abastecimiento de agua del municipio. En esta ocasión las obras se centran en el tramo comprendido entre Quinta Canaima y la rotonda de A Pezoca, en la avenida Francisca Herrera. La constructora López Cao, adjudicataria de los trabajos, ha comenzado esta semana con la instalación de las casetas de obra y el acopio de material en una parcela pegada al ámbito de actuación y que próximamente también será objeto de obras para levantar allí el parque comercial de Os Regos.
El presupuesto para esta actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de 7 meses, asciende a 806.285 euros. Los trabajos consistirán en la sustitución de la tubería actual, de fibrocemento y en mal estado, por una de fundición dúctil y otras actuaciones asociadas, como demoliciones, excavaciones, instalación de tuberías y piezas especiales, rellenos y reposición de firmes.
Esta mejora en el servicio de abastecimiento contribuirá a reducir los cortes de suministro y reducir los gastos de mantenimiento de la red, al colocar equipos nuevos con un período de vida útil de más de 25 años.
Las obras serán posibles gracias a una reciente ampliación de capital de la empresa pública Aquaoleiros y se suman a otras actuaciones en marcha, como la renovación de la acometida general de agua de Costa da Tapia, una de las tres que dan servicio al municipio
