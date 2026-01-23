Los Satélites actuarán en el Entroido de Cambre

El Concello de Cambre ha anunciado las actividades para el Entroido, entre las que habrá actuaciones musicales de la mano de Los Inhumanos y la orquesta Los Satélites, además del tradicional desfile y concurso de disfraces.

El día grande será el próximo 21 de febrero, con actos de las 14.00 horas y 21.30 horas. La entrega de premios a las comparsas y participantes en el certamen estarán a cargo de José Manuel Rodríguez y durante la tarde DJ Manri será el responsable de amenizar las fiestas.

El Gobierno local también ha destacado que, a lo largo de la próxima semana, irá abonando los premios pendientes de los carnavales de los años 2023 y 2024, por una cuantía aproximada de 10.400 euros. Los de los años 2025, por un total de 4.100 euros y 2026, con un total de 7.100 euros se pagarán «a la mayor brevedad posible».

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, animó a los vecinos a «participar y disfrutar de un gran día».