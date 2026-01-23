Suspendida la circulación ferroviaria entre A Coruña y Ferrol por una incidencia en la estación de O Burgo

La circulación ferroviaria entre A Coruña y Ferrol se encuentra suspendida por una incidencia registrada este viernes a la altura de la estación de O Burgo / Santiago alrededor de las 13.10 horas. Según confirma H24, el servicio de incidencias de Adif, los servicios de media distancia que realizan este recorrido han quedado interrumpidos hasta la resolución de la incidencia.

Los pasajeros afectados son trasladados por carretera, según asegura la compañía, que ha informado de un problema debido a las “condiciones meteorológicas adversas”. Muchos de ellos han sido desplazados en taxis.

En los últimos días, las condiciones meteorológicas han provocado varios retrasos e incidencias por los efectos del temporal. En estas circunstancias, Adif dispone de un protocolo especial para aplicar ante los efectos del temporal como la reducción de velocidad y, en caso de que el viento supere los 120 km/h, la suspensión de la circulación ferroviaria.