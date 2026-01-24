Cambre paga ayudas pendientes de 2022 a los clubes deportivos
El Concello abonará 31.000 euros a la asociación de Clubs de Fútbol de Cambre
El Gobierno municipal de Cambre avanza en los pagos pendientes de las ayudas municipales a clubs deportivos. El Concello ha anunciado que en los próximos días se abonarán las subvenciones del año 2022 a los clubes de Sporting Cambre, Once Caballeros, Brexo Lema, Bribes C.F.
El importe total que se destinará a la asociación de Clubs de Fútbol de Cambre será de 31.000 euros, mientras que el Club de Baloncesto de Cambre recibirá 9.000 euros para la promoción del deporte.
La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, señaló el "firme compromiso" del Concello con las asociaciones del municipio, y destacó los pagos ya realizados a Sementeira, el Club Ciclista y a las Anpas. "Nuestro objetivo es claro, regularizar lo antes posible los convenios que se les debe al tejido asociativo, con el fin de que puedan seguir desarrollando su actividad con total normalidad, después de años de inestabilidad", explicó la regidora.
