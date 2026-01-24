Moeve se adueña de la N-VI en Oleiros

Todavía no pasa de una declaración de intenciones, de un acuerdo no vinculante, pero la integración de los negocios de Moeve y Galp es un movimiento llamado a dar un golpe en el tablero del mercado de hidrocarburos y otros productos energéticos en todo el país. Su repercusión es tal, que en algunos concellos, como Oleiros, va a suponer acabar con la hegemonía de Repsol y situarse como referente para los miles de vehículos que pasan a diario por la nacional VI.

En la actualidad, la antigua Cepsa, ahora Moeve, ya controla tres de las ocho estaciones de servicio del municipio: la que está a la entrada del núcleo de Oleiros; la de la N-VI situada antes de la rotonda que da acceso a la urbanización El Pinar, y la ubicada en dirección Coruña en esa misma vía a la altura de la urbanización Icaria. De momento el nombre de Moeve solo se aprecia en parte de la cartelería, ya que aún mantienen la imagen corporativa de la antigua petrolera.

En el caso de que el acuerdo fructifique, Galp sumaría a esta lista la estación de servicio que tiene junto al concesionario de Louzao, con lo que elevaría a cuatro los centros controlados por la entidad resultante, aumentando distancias con su principal rival, Repsol, que cuenta con dos puntos de distribución en Oleiros, uno en Santa Cruz y el otro en O Seixal, también en la N-VI, lindando con Cambre. Las otras dos estaciones de servicio que existen en el municipio son autoservicio: la de Plenergy, en O Carballo, y la de Carrefour, en Iñás.

Isaac Rebolo es el gerente de la estación de servicio de Moeve en Icaria. Reconoce que no tiene información del acuerdo más allá de lo que se publicó en prensa, pero considera que será muy beneficioso para el cliente, «sobre todo para los de las tarjetas y las aplicaciones». «La aplicación Go funciona muy bien y siempre es más fácil vendérselo al cliente. Si tienes la app y cada cuatro estaciones de servicio dos son de Moeve, todos ganamos», apunta.

El gerente de la estación de Icaria insiste en que la mayor presencia de Moeve en Oleiros y, en particular en la N-VI va a beneficiar sobre todo a la clientela, porque al final las estaciones de servicio «o son recurrentes, cuando paras por ejemplo para ir al trabajo, o de paso, cuando la eliges porque te coincide por ser la más cercana». En cualquier caso, remarca, «habrá que esperar a que haya acuerdo para ver lo que pasa».

De momento, las negociaciones entre ambas compañías se centran en la creación de dos «plataformas energéticas». Una de ellas sería la pata industrial, con la parte de refino, química y combustibles verdes, mientras que la otra pata estaría centrada en la movilidad, lo viene siendo la venta de combustibles y recarga de vehículos eléctricos y el desarrollo de soluciones de movilidad de nueva generación.

El resultado de la integración, de materializarse, será una red ibérica con cerca de 3.500 puntos de venta en España y Portugal, pero hasta que la operación no se cierre seguirán operando como compañías independientes.