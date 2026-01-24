El rural de Culleredo retoma la lucha por un instituto

Ante el éxito de los colegios del rural, los vecinos de las parroquias de Rumbo, Celas, Ledoño y Sésamo vuelven a reclamar un instituto para la zona. La asociación Val de Culleredo recoge una idea que ya se discutió en 2022, y que incluso llegó hasta el Parlamento gallego.

Los vecinos de estas parroquias consideran que, ante la construcción y puesta en marcha del Colegio Británico en la zona de Sésamo, se ha demostrado que se puede instalar otro centro, esta vez público, que dé servicio a los menores que viven en estas zonas. El presidente de la asociación, Óscar Andrade, apunta que "esta idea viene ya de antes, de otras propuestas políticas", pero admite que no estuvo entre las propuestas que discutieron con el alcalde el pasado mes de diciembre.

Lo que propone la entidad ahora es volver a discutir esta posibilidad, para "potenciar la cohesión social de la comunidad". "Los institutos de O Burgo o A Coruña están bastante masificados, tener uno aquí sería algo muy positivo para el valle", señala Andrade, que añade también que con esta instalación los jóvenes tendrían más oportunidades para decidir quedarse en el entorno rural.

Este curso 2025-2026 las cuatro escuelas que forman el CRA (Centro Rural Agrupado) de Culleredo superaron el récord de matriculaciones, con más de 30 niños, algo que no ocurría desde el 2010. Precisamente en Sésamo, donde está ubicado el centro británico, fue donde se cubrieron todas las plazas ofertadas. Las familias que forman parte del colectivo vecinal apuntan que la carencia de un centro público propio, "obliga a muchas familias a desplazarse a otros puntos del municipio, generando dificultades tanto en tiempo como en recursos".

"Imprescindible" ante el crecimiento de la zona

La asociación explica también que otros colegios, como la Escuela Unitaria de Celas, pese a que funcionan "muy bien" y muestran una "gran eficacia en la educación de los niños", se quedan pequeños teniendo en cuenta el crecimiento en población de la zona, "lo que hace imprescindible ampliar la oferta educativa". Los vecinos piden así que el Ayuntamiento incluya la propuesta en los planes de desarrollo y planificación educativa, y que vuelva a reclamar a la Xunta este centro, para que pueda ser una realidad "a corto plazo".

No es la primera vez que los residentes del rural de Culleredo reclaman un centro de este tipo. En 2022, el Pleno de la corporación aprobó por unanimidad una moción para trasladarle esta demanda a la Xunta, que final fue tumbada en la Cámara gallega. Entonces el Ayuntamiento había destacado su "total disposición" para la creación de un centro de secundaria en el rural, y había seleccionado zonas y parcelas en concretas en Ledoño, Tarrío y Celas, como las "más adecuadas", para dar un servicio "de forma global".