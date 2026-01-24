Xabier Fortes y el cocinero Antonio Couceiro, nuevos embajadores de la tortilla de Betanzos

La tortilla de Betanzos tiene desde hoy dos nuevos embajadores. Se trata, por un lado del periodista gallego Xabier Fortes y el cocinero betanceiro Antonio Couceiro, "Sanchón", ambos residentes en Madrid.

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, fue la encargada de hacerles entrega este sábado de los distintivos que los acreditan como “embajador gastronómico de la Tortilla de Betanzos”. La regidora aprovechó para poner en valor el trabajo realizado en estos años por el Concello en la promoción de la tortilla y de los hosteleros betanceiros, un producto "humilde" que se ha convertido en "extraordinario" y que ya es un reclamo turístico más de la ciudad.

Antonio Couceiro lleva cerca de 20 años afincado en Madrid, donde es propietario de cinco establecimientos bajo el sello Garelos en los que la tortilla de Betanzos forma parte principal de su carta desde siempre y el nombre de su ciudad natal está presente en cada rincón. Sus establecimientos toman así el relevo del grupo de restaurantes de A Penela, que recibió esta distinción en 2025.

María Barral explicó que, además de esos establecimientos hosteleros, que sirvieron y sirven para promocionar la tortilla, la popularidad alcanzada estos años se debe también a muchos rostros reconocidos "que no ocultan su amor por nuestra tortilla allá donde se encuentran, promocionando no solo nuestro producto sino también el nombre de Betanzos". Por ese motivo, han decidido este año reconocer su labor haciéndolos embajadores o embajadoras del plato estrella betanceiro.

El elegido para estrenar esta categoría es el periodista Xabier Fortes, director y presentador del programa La noche en 24 horas de TVE, quien ha agradecido el nombramiento reconociendo el "honor" que supone para él ser el primer embajador de la “mejor tortilla del mundo”, un plato que no falta en sus visitas a los restaurantes gallegos de la capital de España, donde reside desde hace ocho años.