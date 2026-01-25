CincodeTres, la nueva cara de O Temple: "La idea que tiene la gente de que Cambre está muerto no es cierta"

Romina Sabio es una veterana en la hostelería cambresa. Gerente de locales como Bambú o La Espina, en Gandarío, se ha lanzado ahora a abrir CincodeTres, una nueva cafetería en O Temple, con la que busca aprovechar el ambiente de la zona con música y eventos.

La hostelera explica que "tenía ganas de algo más pequeñito, que no dependiera del tiempo" y que escogió O Temple por su cercanía a casa y por el "ambiente". Cuando se enteró por un amigo que el local de la calle Polígono se quedaba libre, apenas se lo tuvo que pensar. "El nombre surge porque somos tres hermanas que tenemos cinco niños en total y lo tenemos todos tatuados en la familia, hasta mi madre", apunta Sabio.

El local apenas lleva abierto poco más de un mes, pero se convirtió rápido en uno de los lugares preferidos de los habituales del barrio. "Abrimos el día 4 de diciembre y hemos tenido una acogida estupenda", afirma y añade que, aunque en navidades "trabajamos de sol a sol", no lo hubiese cambiado por nada. "Me gusta tanto mi trabajo que no me resulta difícil", admite.

Durante este tiempo Sabio también se ha dado cuenta que algunos de los prejuicios y los miedos con los que entraba no eran del todo ciertos. "La idea que tiene la gente de que Cambre está muerto, creo que no es cierta. Estamos orientados a gente más mayor, de 30 o 40 años, no hay chavalada de 18 o 20 años porque no ponemos reguetón", señala la propietaria.

Sabio busca también crear comunidad con el resto de los establecimientos de O Temple. "Queremos hacer alguna fiesta, estamos hablando también de hacer eventos con música en directo fuera", explica la hostelera.

Mientras tanto, Sabio se conforma con los clientes habituales. "La familia que fui haciendo tanto en Bambú como en otros sitios se ha quedado, la gente me sigue viniendo a ver a este nuevo local. Es una familia que la he movido yo, y que siguen conmigo con el paso del tiempo, eso me emociona", indica la cambresa. Esa sensación de familia es todavía más intensa, ya que cuenta con su hermana para ayudarla con el trabajo.