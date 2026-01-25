Récord de población: Oleiros arranca 2026 por encima de los 39.000 habitantes

El concello de Oleiros sigue con su continuo crecimiento de población. Tanto es así que este año ha comenzado con un nuevo récord. A 1 de enero de 2026, según datos del padrón municipal, Oleiros contaba con 39.367 habitantes, lo que le deja ya muy cerca de superar la barrera de los 40.000 vecinos.

En el último año, el municipio ha sumado 574 habitantes a su padrón, si bien el crecimiento ha sido desigual. A comienzos del pasado año, en Oleiros vivían oficialmente 38.793 personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En julio, esa cifra había aumentado en 333 personas, superando por primera vez la barrera de los 39.000, concretamente 39.126. Pero desde entonces hasta ahora el incremento se limitó a 241 vecinos y vecinas más.

En cualquier caso, Oleiros es el concello que más crece en el primer cinturón del área metropolitana de A Coruña. A falta de conocer los datos del resto de municipios a 1 de enero de 2026, en julio del pasado año era el único que ganaba población, ya que Culleredo vio descender su padrón entre enero y julio en 159 personas; Arteixo en 68 y Cambre en 105.

Este dinamismo hace que Oleiros, de continuar con la actual tendencia ascendente, pueda superar la barrera de los 40.000 habitantes antes de que acabe el presente año. De hecho, cuenta con todos los ingredientes, ya que su proximidad a la ciudad lo convierte en un concello atractivo y es uno de los que más viviendas nuevas está construyendo. Tiene en marcha nuevos desarrollos en los principales núcleos del municipio y en los próximos meses podría sumar nuevas promociones con cientos de viviendas, después de la aprobación de ambiciosos planes urbanísticos como el de Alsina-Lamastelle, entre otros.

Oleiros se consolida así como el quinto municipio más poblado de la provincia, solo superado por A Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol y Narón, y el noveno de Galicia, por delante de otros como Vilagarcía o Carballo.