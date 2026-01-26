Abegondo presenta un presupuesto de 7 millones de euros

El Concello de Abegondo presentará en el próximo pleno municipal de este jueves sus cuentas para el año 2026, que ascienden a un total de 7,08 millones de euros. La cifra supone un incremento de un 3% con respecto al 2025.

Los nuevos presupuestos se centran en las áreas de deporte, cultura y servicios sociales, que representan el 46,9% del total de las cuentas municipales. "La prioridad absoluta es seguir promocionando iniciativas diferenciales para la calidad de vida de nuestros vecinos", señala el alcalde, José Antonio Santiso. Las partidas para la asistencia social primaria son un 25% del total del presupuesto, entre las que se incluyen servicios como la ayuda para la dependencia, las ayudas de emergencia social o los programas para mayores.

En el documento propuesto las inversiones suponen un 20,8% del total, con obras que incluyen actuaciones en instalaciones deportivas y culturales. En este sentido es el Pazo da Cultura, en Os Loureiros, una de las intervenciones más importantes, ya que abrirá este año. Para esta inauguración el Concello planea invertir 108.500 euros destinados a jardinería y rehabilitación y otros 106.000, parcialmente financiados por la Xunta, para el mobiliario.

El Gobierno municipal propone, además, reservar 50.000 euros para la compra de nueva maquinaria para el pabellón, con las obras de rehabilitación que comienzan los próximos días. Otros 48.000 euros se destinarán a las gradas del pabellón de Viós. Para los centros sociales, por otra parte, se prevé una inversión de 150.000 euros para trabajos de reformas.

En infraestructuras, las actuales en caminos, vías y redes de servicios copan las mayores partidas. El documento financiero detalla que el plan de obras local cuenta con 567.000 euros, a los que se añaden los 247.000 euros del Plan de Obras y Servicios de la Diputación de A Coruña. La humanización del patio del CEIP San Marcos, en la que se retirarán los módulos auxiliares y generarán zonas verdes, recibirá 63.000 euros.

Las ayudas al transporte para los estudiantes y las becas de escolarización contarán con un presupuesto de 60.000 euros.