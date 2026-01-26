Coruña The Style Outlets inicia la celebración de su 15 aniversario con el Súper Jueves

Coruña The Style Outlets inicia la celebración de su 15 aniversario con la primera edición en este 2026 de su ya consolidado Súper Jueves. Será este jueves 29 de enero. Coincidiendo con el tramo final de las rebajas de otoño-invierno 2025/2026, el centro ofrecerá descuentos adicionales sobre los precios outlet habituales en casi el 80% de sus tiendas.

En esta jornada especial habrá ofertas en Mango, Dockers, North Sails o Parfois, entre otras firmas de moda, calzado, deporte y accesorios que hay en el outlet.