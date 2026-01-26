García Seoane desvela el lugar de Oleiros que llevará el nombre de Pepe Mujica

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha desvelado por fin el misterio de qué espacio público del concello llevará el nombre de Pepe Mujica. Después de anunciar el pasado mes de mayo, a los pocos días de su fallecimiento, la intención de rendir homenaje al ex presidente de Uruguay, este lunes ha anunciado que será el futuro paseo de la ría, actualmente en ejecución en el tramo comprendido entre O Seixo y Cambre, el que llevará el nombre del mandatario, al que calificó como "una bellísima persona".

Oleiros dedicará así un nuevo espacio público a un referente político y ex líder guerrillero de Latinoamérica del que destaca su "legado político y humano" en favor de la "construcción de una sociedad mejor". El propio Ángel García Seoane declaró que Mujica era "un ejemplo de cómo tienen que ser los gobernantes", un hombre que fue "revolucionario, guerrillero, presidente de Uruguay, pensador" y un luchador por la democracia, los derechos de la clase trabajadora y las personas más desfavorecidas. "Una referencia en Latinoamérica y en todo el mundo, con un discurso realmente brillante capaz de concienciar a las personas menos militantes", subrayó en mayo el regidor oleirense.

Su admiración por Pepe Mujica se hizo presente también estas navidades, ya que un audio del ex presidente uruguayo acompañó a la felicitación oficial del Concello de Oleiros.

El anuncio de este reconocimiento se hizo en el transcurso de un programa radiofónico en el que García Seoane también adelantó el inminente inicio de las obras del tramo pendiente del paseo, el comprendido entre Beiramar/O Paraiso y O Seixo, que cuenta con una inversión de 556.000 euros por parte de Costas. Ambos tramos, financiados con 2,3 millones de euros de fondos europeos, deberían estar finalizados el próximo mes de agosto.