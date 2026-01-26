La nueva obsesión de los cafeteros: el local de A Coruña donde el café también se muerde

A primera hora para desperezarse, en la pausa del trabajo a media mañana o por la tarde con los amigos. Cada día, cientos de coruñeses se aferran a su café para pasar el día, ya sea en formato takeaway o disfrutándolo con calma en alguna de las mejores cafeterías de la urbe.

Aunque algunos le han intentado hacer la competencia -el té matcha ha ganado mucha popularidad en A Coruña en los últimos años- lo cierto es que aún no existe rival para lattes y expresos. Sin embargo, los verdaderos amantes del café son cada vez más exigentes y buscan tanto un grano de calidad como nuevas formas de saborearlo.

En su búsqueda por satisfacerlos, una cafetería de A Coruña se ha propuesto sorprender al público con una propuesta única traída directamente desde Madrid. Se llama Daypa Café, en O Burgo, y, -desde el pasado sábado-, en ella el café no solo se bebe: también se come.

El 'cookiecup', la "nueva tentación" de O Burgo

El cold brew, el frappuccino, el flat white o el irlandés ya son bien conocidos en la provincia. Pero, hasta ahora, ninguna cafetería había ofrecido el cookiecup, un café que, como bien dice el nombre, viene servido en un vaso de galleta que el cliente se puede comer, reduciendo los residuos a cero.

La dueña de Daypa Café, Laura López, conoció este invento gracias a unos jóvenes emprendedores de Madrid y quiso llevarlo a su local de la Avenida de La Coruña. Allí, en el número 19, ofrece esta novedosa forma de disfrutar de una de las bebidas más consumidas del mundo y de los beneficios que aporta a la población más aficionada.

Aunque pueda parecer una ocurrencia pensada solo para los más valientes, la idea llega más que testada al local. "Antes de sacarlo lo probamos nosotros. El vaso aguanta y la galleta sigue crujiente luego", asegura López, que ya ha vendido varios.

Lo utiliza para servir su café de especialidad, un "Siboney 100%", que los clientes acompañan con sus famosas tostadas. Los que optan por el cookiecup disfrutan, además, de un extra dulce gracias a la galleta incluida, una novedad que esperan que cale especialmente entre el público más joven.

El 'cookiecup' disponible en la cafetería. / Laura López.

"Todos los que ya lo han probado quieren repetir"

Aunque "aún es pronto" para evaluar la acogida, esta cafetería de especialidad de A Coruña está satisfecha con los primeros resultados. "La gente a veces es reacia a probar cosas nuevas, pero todos los que ya lo han probado quieren repetir", dice la propietaria de Daypa Café, que lleva dos años instalada en la zona.

El tiempo ha sido suficiente para consolidarse como la opción favorita de muchos para desayunar en O Burgo, donde ofrecen bowls de yogur con fruta, bagels con queso y huevo y todo tipo de caprichos dulces que pueden disfrutarse en su terraza. Pero su producto estrella -como no podía ser de otro modo- es el café, con propuestas como el Golden Coffee -con miel y caramelo- y el Nutellatte Coffee -una fantasía de leche y Nutella-.

El cookiecup puede tomarse con cualquiera de los que figuran en la carta, que va a incorporar próximamente nuevas preparaciones. Y puede que, también, alguna propuesta tan revolucionaria como el cookiecup. "Tengo dos hijos muy jóvenes que siempre me encuentran novedades. Seguro que lanzamos más", afirma la responsable de este rincón coruñés pionero.