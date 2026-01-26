Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una mujer resulta herida al salirse un coche de la calzada en la carretera de Mera a Veigue

El conductor resultó ileso y la persona que iba en el asiento del copiloto sufrió un golpe en la cabeza

Una mujer resulta herida al salirse un coche de la calzada en la carretera de Mera a Veigue.

Una mujer resulta herida al salirse un coche de la calzada en la carretera de Mera a Veigue. / P.B.

Pablo Barro

Una mujer ha resultado herida en un accidente ocurrido este mediodía en la carretera de Mera (Oleiros) a Veigue (Sada). El siniestro ha ocurrido al salirse un coche de la calzada y acabar en el arcén, según informan testigos del siniestro. Las mismas fuentes relatan que varios cientos de metros antes del lugar del accidente el vehículo ya había chocado con una señal, perdiendo el tapacubos.

Un tapacubos del coche accidentado en Oleiros, en la carretera entre Mera y Veigue.

Un tapacubos del coche accidentado en Oleiros, en la carretera entre Mera y Veigue. / P.B.

En el turismo accidentado iban dos personas de edad avanzada. El hombre que iba al volante del automóvil resultó ileso, mientras que la mujer que ocupaba el asiento de copiloto sufrió un golpe en la cabeza.

Al lugar del accidente acudieron efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil y los Bomberos del servicio municipal de Emerxencias de Oleiros.

*EN AMPLIACIÓN

