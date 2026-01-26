Primera visita guiada al castillo de Corbeiroa
Los promotores de la campaña para recuperar este documento organizan un itinerario para promocionar este BIC y reclamar un acceso público
La asociación de vecinos de la calle de la Obra, en Sada, organizó este domingo la primera visita guiada la fortaleza de Corbeiroa. Lo hizo tras las obra de limpieza realizada por la Xunta tras meses de reivindicaciones para reclamar la recuperación y un acceso público, abierto y permanente. a este Bien de Interés Cultural.
"Esta visita no es solo un paseo por nuestra historia, es la demostración de que la unión vecinal da sus frutos. Sin embargo, no descansaremos hasta que el acceso sea libre y cumpla estrictamente con la legalidad vigente», defiende el colectivo vecinal.
