Primera visita guiada al castillo de Corbeiroa

Los promotores de la campaña para recuperar este documento organizan un itinerario para promocionar este BIC y reclamar un acceso público

Asistentes a la primera visita guiada al castillo de Corbeiroa.

La asociación de vecinos de la calle de la Obra, en Sada, organizó este domingo la primera visita guiada la fortaleza de Corbeiroa. Lo hizo tras las obra de limpieza realizada por la Xunta tras meses de reivindicaciones para reclamar la recuperación y un acceso público, abierto y permanente. a este Bien de Interés Cultural.

Asistentes a la visita guiada a los restos de la batería de Corbeiroa.

"Esta visita no es solo un paseo por nuestra historia, es la demostración de que la unión vecinal da sus frutos. Sin embargo, no descansaremos hasta que el acceso sea libre y cumpla estrictamente con la legalidad vigente», defiende el colectivo vecinal.

