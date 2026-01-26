A prisión dos de los detenidos en la operación antidroga en Sada y Bergondo

La Guardia Civil hizo hoy balance de la Operación Chaburra, el dispositivo antidroga que llevó a cabo la pasada semana en Sada y Bergondo y que se saldó con cinco detenidos y con la desarticulación de dos puntos de venta en Sada y un centro de distribución mayorista en Gandarío.

El juzgado ha decretado el ingreso en prisión de dos de los cinco los arrestados.

El instituto armado explica que las pesquisas comenzaron en 2025, tras detectarse una "creciente preocupación" entre los vecinos de Sada por el "frecuente flujo de drogodependientes en determinadas zonas urbanas".

La investigación estuvo coordinada por el Juzgado de Instancia número 4 de Betanzos y confirmó la existencia de dos pisos en los que se vendía droga, uno de ellos, ocupado ilegalmente.

Como avanzó este diario, los agentes de la Guardia Civil procedieron el pasado 22 de enero a la entrada y registro simultáneo de los dos pisos y de un tercer inmueble, lugar de residencia del principal proveedor de sustancias.

Parte de los estupefaccientes intervenidos en la 'Operación Chaburra' / LOC

Sustancias intervenidas

La operación permitió incautar una "cantidad muy significativa de sustancias estupefaccientes", entre las que destacan 2.2 kilogramos de heroína, 570 gramos de cocaína, 3.140 gramos de hachís y 44 gramos de marihuana.

Además de estas sustancias, se han intervenido un táser, una arma de defensa extensible y una navaja mariposa de 12,5 centímetros.

Con esta actuación, la Guardia Civil da por desactivados dos puntos de venta al menudeo y un "centro de distribución de gran relevancia en la comarca".

La operación estuvo coordinada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Betanzoa e intervinieron de forma destacada los equipos de USECIC de la Comandancia de A Coruña, el ETPJ de Cambre y el equipo EMUME.