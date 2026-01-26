Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recta final para las grandes obras con financiación europea en la comarca de A Coruña

La construcción del acceso ferroviario al puerto exterior de punta Langosteira, con 160 millones de euros, es la inversión más importante y debe finalizar antes de que acabe este año

Obras en la antigua comisaría de la Policía Local de Betanzos

Obras en la antigua comisaría de la Policía Local de Betanzos / RAC

Pablo Barro

A Coruña

La ejecución de buena parte de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tiene que meter una marcha más. Así se desprende de un estudio presentado por BBVA Research que apunta que tendría que aumentar el ritmo en más de un 80% para llegar al 100% de las inversiones comprometidas con Bruselas. Esas inversiones tienen unos plazos fijados que afectan a varias de las actuaciones que se están llevando a cabo en la comarca coruñesa.

La más importante, tanto por su presupuesto como por su complejidad, es la construcción del acceso ferroviario al puerto exterior de punta Langosteira. Con una inversión cercana a los 160 millones de euros, las obras deberían estar rematadas antes de que finalice el presente año, aunque su puesta en servicio se demore a 2027. Los trabajos avanzan a buen ritmo, con la perforación de todos los túneles y galerías completadas. También en Arteixo debería concluir el proyecto de regeneración ambiental de los ríos Bolaños y Bidueira y las obras de accesibilidad a la estación ferroviaria de Uxes, que suman cerca de 3 millones de euros de inversión europea.

En Betanzos ya están en marcha los trabajos para transformar la antigua sede de la Policía Local en un espacio cultural y museístico, con una inversión de 740.000 euros. Las obras deberían estar rematadas en la segunda mitad de este año, lo mismo que sucede con la reforma de la Casa Consistorial de A Laracha, en la que el Gobierno destina una cantidad similar dentro de una inversión global que alcanza los 1,5 millones de euros.

Los fondos europeos también han llegado en forma de ayudas a la eficiencia energética a pequeños concellos como Carral, Coirós, Curtis, Oza o Sada, que gracias a estas ayudas han podido renovar su alumbrado público, y también a la digitalización, que ha permitido a entidades como Oleiros, Culleredo o Arteixo actualizar y mejorar los servicios que prestan a sus vecinos a través de sus páginas web.

En la lista de obras a terminar antes de que finalice 2026 también estaban actuaciones como las mejoras ejecutadas en la playa grande de Miño o en la glorieta de la N-VI en Guísamo (Bergondo) o la regeneración de la ría do Burgo, todas ellas terminadas, pero también hay proyectos importantes que se han caído de la lista, como la construcción de la planta de hidrógeno verde de Cerceda, cuyos promotores se han visto obligados a renunciar a una ayuda de 30 millones de euros. No obstante, en Cerceda hay en marcha muchos otros proyectos ligados a su condición de municipio de Transición Justa, pero tienen otros plazos, como también lo tienen los cerca de 20 millones para concellos del área en fondos EDIL

