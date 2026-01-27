Baena Code, la marca carralesa que fusiona lo rural con lo moderno: "Quiero ver mis diseños en cualquier persona que los valore"

Laura Baena trabaja en los diseños de su marca en un estudio lleno de telas, esbozos de diseños y patrones por doquier. La coruñesa, ahora instalada en Carral, lleva más de 10 años con el proyecto de moda de Baena Code, que define como "semiartesanal". "Realmente la entiendo como artesanal porque no hay dos prendas iguales, aunque trabaje una colección yo luego la adapto a cada clienta, porque cada una tiene sus necesidades", señala.

Baena explica que ella empezó en el mundo de la moda en 2011, un momento en el que la crisis seguía azotando, pero se quedó sin trabajo. "Decidí tirarme a la piscina y hacer una colección pequeñita", recuerda. Su trabajo terminó en tiendas multimarcas, pero la diseñadora pronto entendió que no podría seguir con ese formato de producción. "No daban las cuentas y al final acabas quemada", dice.

De ahí pasó al diseño de vestuario para obras de teatro y el sector audiovisual y pronto se dio cuenta de lo que disfrutaba. "Estaba acostumbrada a trabajar sola siempre y poder trabajar en equipo me pareció algo distinto", indica la carralesa. "Creo que a raíz de tener que adaptarme a los actores y actrices con las que trabajaba, me enfoqué un poco más en hacer cosas a medida, que no lo había hecho previamente", explica.

No retomó el proyecto de Baena hasta la pandemia, cuando, afirma la diseñadora, "empezó a estar en auge el tema de la sostenibilidad, de aprovechar los recursos". "Me tomé mi tiempo para saber dónde realmente enfocar el proyecto". Sabía que quería aprovechar y hacer cosas a medida para personas que supieran valorar la calidad de las prendas. "Yo quiero ver mis diseños en cualquier persona que los valore", destaca.

Baena 93 / Melina Sánchez

La oportunidad de aprovechar los tejidos de calidad de casas de lujo como Louis Vuitton, las colaboraciones con otras marcas y artesano, le han llevado a un punto en el que puede disfrutar de su trabajo. "Es un negocio que me alegra decir que va a crecer, que no para de crecer. Muy lentamente, pero no va hacia atrás", apunta la carralesa.

Y es que además de ser un proyecto "nicho, pequeñito y especial", Baena Code es también una marca gallega. "Me siento muy influenciada por donde vivo. Vivo en Galicia, aquí llueve y vestimos a capas. Las prendas que más disfruto diseñando son la prenda exterior, creo que eso es herencia de ser de aquí", dice.

"A la hora de diseñar pienso mucho, por ejemplo, en los paisajes, los colores de Galicia. Aquí tendemos también a vestir mimetizándonos un poco con el ambiente", continúa la diseñadora.

Ese mismo ADN es el que quiere también transmitir con las imágenes de su marca, de ahí que las fotografías de promoción de su colección de invierno se hicieran en el Monte Xalo. "Me lo propuso la fotógrafa, que me dijo: 'yo siempre quise hacer una sesión de fotos con las ovejas de Oligario, en el Xalo', y me pareció perfecto", recuerda.

Baena destaca que las fotos de campaña también ejemplifican una de sus mayores creencias: "un entorno rural no tiene por qué estar para nada en conflicto con algo más urbano o más moderno".