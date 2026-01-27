Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Expertos proponen devolver la fuente de la capilla de San Roque a su ubicación original, en el centro de la plaza

Los especialistas apuntan a este elemento como el principal causante de los problemas de cimentación del edificio | El centro permanece cerrado desde hace un año por riesgo de derrumbe

La capillla de San Roque, apuntalada ante el riesgo de derrumbe, y fotografía antigua de la capilla de San Roque, con la fuente en el centro de la plaza.

Antares Pérez

El Concello de Sada ya dispone de un proyecto para la rehabilitación integral de la capilla de San Roque, que permanece cerrada desde hace un año por riesgo de derrumbe. El estudio encargado por el Ejecutivo municipal a los arquitectos Jorge Aragón Fitera y Manuel J. Freire Tellado cifra en 376.000 euros el coste de la reforma, que el Ayuntamiento prevé sufragar con cargo al POS Adicional de la Diputación.

Una de las conclusiones más llamativas del informe redactado por estos dos especialistas concierne a la fuente, ubicada originalmente en el centro de la plaza de España y que fue adosada posteriormente a la fachada lateral de la capilla. Según los técnicos, esta fuente sería la causante de los problemas de cimentación del edificio, reconstruido en 1885 sobre un suelo arenoso, con limos en profundidad, y que presenta en la actualidad grandes grietas, la más preocupante, precisamente la ubicada en ese lateral.

Inyección de resinas expansivas en el terreno

Para garantizar la estabilidad de este inmueble protegido, reformado en 2007 como centro sociocultural, los técnicos proponen retirar la fuente, que el Concello prevé restituir a su ubicación original, en el centro de la plaza. A partir de ahí, el proyecto plantea una intervención en el terreno para mitigar los efectos derivados de su carácter arenoso. En concreto, el estudio plantea la inyección de resinas expansivas para estabilizar el edificio. Una vez consolidado el inmueble, se procederá a la reconstrucción de los muros afectados, al saneamiento de las zonas afectadas por las humedades y a la rehabilitación de la estructura metálica del campanario.

