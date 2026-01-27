Un nuevo siniestro enciende las quejas por el mantenimiento de carreteras en Oleiros

Este lunes se registró en la AC-163, la carretera que une la parroquia oleirense de Mera con el concello de Sada, un accidente en el que resultó herida una mujer de avanzada edad. El siniestro no revistió extremada gravedad, más allá de lo aparatoso que resultó, ya que el vehículo se salió de la vía y quedó encajado en la cuneta. Los testigos presenciales afirmaron que el coche había colisionado varios cientos de metros antes con una señal y perdido un tapacubos en el suceso. Pero más allá de los comentarios sobre cómo se produjo, entre los presentes empezaron a surgir las críticas por el estado de la vía y, en especial, por la falta de arcén y la peligrosidad de la cuneta.

Los vecinos de la zona recordaban otros siniestros, como el que en el año 2009 le costó la vida en el acto a una mujer de 84 años, mientras que su marido, que conducía el vehículo, falleció unas horas más tarde. Todos coincidían en señalar la necesidad de volver a exigir a la Xunta que actúe sobre la vía, de la que es la titular. Sugerían actuar sobre la cuneta, que presenta un pronunciado desnivel desde la propia línea de la carretera, canalizando el paso del agua, que estos días es más abundante, y cubriéndola con cemento.

Sin embargo, no es la única petición a la Xunta que surgió este lunes. Desde el Partido Socialista de Oleiros denunciaban el estado que presenta una carretera muy próxima a esta zona, la que comunica el lugar de Arillo, en Oleiros, con Sada. Denuncian que los baches existentes hacen que en algunos puntos los coches se tengan que cambiar de carril para evitarlos. Exigen una actuación integral y urgente. "No vale parchear", advierten. Los socialistas llevarán al próximo pleno el estado de las carreteras del municipio, "que no se libran del deficiente mantenimiento de ninguna administración", en alusión al Concello, la Diputación, la Xunta y el Estado.

Luz en la Vía Ártabra

Desde el Concello también tienen su propia petición. En un comunicado, recordaban que habían reclamado a la Xunta "en reiteradas ocasiones a lo largo de los años" la necesidad de dotar y poner en funcionamiento el alumbrado en las rotondas y enlaces de acceso a la Vía Ártabra (AG-13), ya que entienden que es al departamento autonómico a quien compete. Incluso "llegaron a reconocer por escrito su obligación en este sentido", apuntan desde el Concello. Según denuncian, esta situación supone un incumplimiento de las normas de circulación y seguridad vial y un riesgo para los conductores que transitan por esta vía.