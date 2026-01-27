Oleiros propone multar a la concesionaria de limpieza edificios públicos: "Tuvimos que facilitar carros antiguos a las limpiadoras"

El Concello de Oleiros elevará este jueves a pleno la apertura de un expediente sancionador a la empresa concesionaria del servicio de limpieza de edificios y centros públicos por «cumplimiento defectuoso» del contrato, adjudicado el pasado 29 de julio de 2024.

El Ayuntamiento toma la decisión tras realizar varios apercibimientos que, afirma, no fueron atendidos por la compañía y tras llevar a cabo un seguimiento de su actividad en el que constató diversas deficiencias en el servicio, según detalla el informe del que se dará cuenta a la Corporación.

A estas carencias, el Concello suma otras anomalías, como el incumplimiento del deber de aportar los materiales necesarios para ejecutar las labores de limpieza o retrasos en el pago de nóminas.

En base a los informes técnicos, el Gobierno local concluye que todas estas deficiencias constituyen un incumplimiento del pliego de condiciones y plantea la imposición de una penalización del 2% del valor estimado del contrato por cada uno de los lotes, en total, 72.041 euros.

El Concello de Oleiros contrató el servicio de limpieza en dos lotes: centros públicos y edificios administrativos, a Realan Services. El contrato se adjudicó el 24 de julio de 2024 y seis meses después, en enero de 2025, el Concello notificó a la empresa el primer apercibimiento, en el que le instaba a poner a disposición de forma inmediata todo el material necesario para la prestación del servicio.

Carencias de material y retrasos en nóminas

El informe advierte además otras deficiencias, como la carencia de medios de transporte para trasladar los materiales, lo que obligó al Concello a poner a disposición los suyos en alguna ocasión. La empresa, añade, tampoco facilitó las limpiadoras los carros de limpieza: «Tuvimos que facilitarles carros municipales antiguos después de reclamarle a la empresa que les facilitasen material nuevo», detalla en el expediente, en el que apunta además que a 13 de enero de 2026 la plantilla no había cobrado la nómina del mes de Navidad.

Una vez aprobada la apertura del expediente, la concesionaria dispondrá de un plazo para presentar las alegaciones que considere oportuno.