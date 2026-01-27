El PSOE de Arteixo propone un plan para revitalizar el comercio local
El grupo arteixano insta a dar respuesta a los retos que afronta el sector en la localidad a día de hoy
El PSOE de Arteixo presentará en el pleno de este jueves una moción para la puesta en marcha de un plan municipal de impulso de la economía urbana y del comercio de proximidad, con la que pretende dar una respuesta estructural a los retos que afronta el pequeño comercio y reforzar su papel como motor económico, social y territorial del ayuntamiento.
Los socialistas afirman que el comercio local es «mucho más que una actividad económica»: genera empleo, fija población, crea vida de barrio, garantizadores servicios básicos y contribuye a la seguridad y a la cohesión social.
En un contexto marcado por la digitalización acelerada, el auge del comercio electrónico y los cambios en los hábitos de consumo, los socialistas consideran «imprescindible» que el Ayuntamiento asuma un papel activo y planificado en el apoyo al sector.
