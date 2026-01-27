Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE de Arteixo propone un plan para revitalizar el comercio local

El grupo arteixano insta a dar respuesta a los retos que afronta el sector en la localidad a día de hoy

Imagen de archivo de un pleno en Arteixo. / Iago López

RAC

El PSOE de Arteixo presentará en el pleno de este jueves una moción para la puesta en marcha de un plan municipal de impulso de la economía urbana y del comercio de proximidad, con la que pretende dar una respuesta estructural a los retos que afronta el pequeño comercio y reforzar su papel como motor económico, social y territorial del ayuntamiento.

Los socialistas afirman que el comercio local es «mucho más que una actividad económica»: genera empleo, fija población, crea vida de barrio, garantizadores servicios básicos y contribuye a la seguridad y a la cohesión social.

En un contexto marcado por la digitalización acelerada, el auge del comercio electrónico y los cambios en los hábitos de consumo, los socialistas consideran «imprescindible» que el Ayuntamiento asuma un papel activo y planificado en el apoyo al sector.

El PSOE de Arteixo propone un plan para revitalizar el comercio local

Oleiros propone multar a la concesionaria de limpieza edificios públicos: "Tuvimos que facilitar carros antiguos a las limpiadoras"

Los colegios rurales de Culleredo abren sus puertas para captar alumnos: "La biblioteca es un pilar fundamental"

Un nuevo siniestro enciende las quejas por el mantenimiento de carreteras en Oleiros

Baena Code, la marca carralesa que fusiona lo rural con lo moderno: "Quiero ver mis diseños en cualquier persona que los valore"

Coruña The Style Outlets inicia la celebración de su 15 aniversario con el Súper Jueves

Primera visita guiada al castillo de Corbeiroa
