Bergondo invertirá más de medio millón en reformar la vía de Gandarío a Casal de Ouces

El proyecto incluye la creación de una senda en tramos interurbanos y la habilitación de zonas de tránsito en los núcleos urbanizados, con elementos reductores y limitación de la velocidad a 30 kilómetros por hora

Senda entre Gandarío, Cangas y Casal de Ouces.

Senda entre Gandarío, Cangas y Casal de Ouces. / LOC

RAC

Bergondo

El Ayuntamiento de Bergondo someterá mañana a debate en el pleno el Plan de Actuación Municipal 2026, dotado con 711.000 euros. La actuación más costosa incluida en este programa es la reforma del vial Gandarío-Cangas- Casal de Ouces, presupuestada en 512.290 euros.

Según detalla el Gobierno local (PSOE-Alternativa dos Veciños), el proyecto incluye la creación de zonas de tránsito seguro en los núcleos urbanizados, con señalización restrictiva, limitación de la velocidad a 30 kilómetros por hora e instalación de elementos reductores. La intervención se completará con la construcción de una senda en los tramos interurbanos.

La ejecución de esta obra de mejora de la seguridad vial obligará a expropiar franjas de terreno en varias parcelas colindantes y, en el núcleo de Cangas, a derribar un nave industrial en desuso para «generar un espacio libre con potencial uso futuro como zona de descanso o esparcimiento».

Pequeña nave en desuso en Cangas que el proyecto prevé demoler.

Pequeña nave en desuso en Cangas que el proyecto prevé demoler. / LOC

Cuatro de las intervenciones incluidas en este plan municipal son de carácter urgente en pasos de riego y obras de drenaje afectados por episodios de lluvias intensas e inundaciones. Entre otras, en el paso del Rego Maior en Cambade, en el límite con el municipio de Sada, donde el colapso de la estructura existente obligó a cerrar un vial. El proyecto recoge la ampliación del cauce y la construcción de una nueva obra de paso con más capacidad hidráulica, detalla el Gobierno local.

El Concello realizará actuaciones similares en el paso del Rego do Cabanés en Fiobre y en el paso del Rego de Callou, en el límite con Betanzos, donde las avenidas de agua han superado la capacidad de las infraestructuras actuales, afectando al firme y a la seguridad del tráfico.

TEMAS

