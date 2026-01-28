La central reversible de Meirama acumula críticas por el temor a su impacto en el agua potable de A Coruña y su área

La central hidroeléctrica reversible de Meirama, en Cerceda, sigue sumando rechazos por su posible impacto social y medioambiental en el territorio. Asociaciones vecinales y ecologistas como Encrobas Viva, la agrupación vecinal y medioambiental de Meirama, Adega, Salvemos o Val de Barcia e o Monte Xalo y la Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas han presentado alegaciones contra el proyecto de Coventina Renovables —que contará con una inversión de 445 millones de euros— por considerarlo "incompatible" con la transición ecológica, además de "poner en riesgo el abastecimiento de agua potable en A Coruña y su área metropolitana".

La planta hidroeléctrica necesita agua a dos alturas, por lo que usará el lago de As Encrobas como depósito inferior, y construirá una nueva balsa situada a mayor altura. De acuerdo con los cálculos del proyecto, podrán circular 5,25 hectómetros cúbicos de agua, o sea, 5.250 millones de litros, que se desplazarán por un circuito subterráneo.

La iniciativa, declarada "estratégica" por la Xunta, contempla desembocar las aguas en el embalse de Abegondo-Cecebre, considerado espacio natural protegido e incluido en la Red Natura 2000. La empresa señala en su documento ambiental que prevé crear "una central reversible que respete el caudal ecológico incluso en momentos de sequía, y con compuertas para el remonte de los peces".

A Coruña no descarta presentar alegaciones

El Concello de A Coruña, responsable de la empresa municipal Emalcsa, ha confirmado que está analizando la documentación del proyecto y que, si fuese necesario, presentará alegaciones, dada la posible afección al embalse de Abegondo-Cecebre, ya que es la principal fuente de suministro de agua de la ciudad.

Según los colectivos, el bombeo y vaciado continuo de grandes volúmenes de agua podría "remover metales pesados y otros contaminantes" presentes en la balsa minera y trasladarlos al río Barcés y al propio embalse, comprometiendo la calidad del agua de consumo. Denuncian que este riesgo no está adecuadamente evaluado en el estudio de impacto ambiental.

Las alegaciones de los colectivos advierten también del impacto ambiental de la balsa superior proyectada en la ladera sur del Monte Xalo, cuya construcción supondría la "inundación de amplias zonas naturales no inventariadas pero con importantes valores ecológicos".

La planta generará unos 44 empleos directos

El documento de Coventina Renovables indica que la instalación permitirá bombear agua en las horas de baja demanda y generar electricidad cuando el consumo aumente, favoreciendo la estabilidad del sistema eléctrico y la integración de energías renovables. La subestación y la central se conectarán por una línea de alta tensión de 7,2 kilómetros, en su mayoría aérea.

La compañía ya firmó este verano un convenio con el Ayuntamiento de Cerceda en el que se comprometió a abonarle 50.000 euros y a instalar una red de abastecimiento de agua en el Xalo. Además, el convenio incluye un programa formativo para la población activa de Cerceda con el objetivo de contratar al menos a un 25% de personal local entre los trabajadores. La previsión es que la planta genere unos 44 empleos directos.