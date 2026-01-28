Un poste de la luz impide a 18 familias estrenar sus pisos en Oleiros

Un poste de la luz frena desde hace meses la entrada en un bloque de viviendas de nueva construcción en Oleiros. Al menos, eso denuncia el Concello, que ha trasladado este miércoles a Naturgy su malestar por la demora en retirar esta infraestructura y soterrar el cableado.

El Ayuntamiento afirma que esta actuación está pendiente desde hace ya ocho meses, cuando la promotora del nuevo edificio de la calle Fonte de Álvaro realizó la solicitud a la empresa suministradora: «Su inoperancia impide que dieciocho familias que compraron un piso en este edificio de nueva construcción ocupen sus viviendas, cuando tenían previsto entrar en octubre», denuncia el Gobierno local en un comunicado remitido a los medios.

A consulta de este diario, un portavoz de Naturgy puntualiza que el expediente de retranqueo de este poste «está pendiente de las autorizaciones de los organismos afectados». «En cuanto se reciban, procederemos a programar y retirar el apoyo lo antes posible», afirman desde la compañía.

Un «perjuicio gravísimo»

El Concello de Oleiros alertaba este miércoles del «gravísimo perjuicio» que ocasiona la demora en mover este poste a los compradores de estas 18 viviendas de Fonte de Álamo, dado que «tienen que soportar la carga que supone pagar la nueva vivienda y en la que residen actualmente».

A este quebranto, el Concello suma los perjuicios que pueden derivarse de la demora en empadronarse en el municipio, con «las consiguientes repercusiones para las matrículas escolares del próximo curso».

No es la primera vez que el Ayuntamiento oleirense se enfrenta a Naturgy por la demora en retirar postes. El alcalde, Ángel García Seoane, ha afeado en varias ocasiones a la empresa su tardanza en acometer este tipo de actuaciones y el pasado año convocó una protesta en Santa Cristina por el retraso de la compañía en mover unos postes que impedían finalizar las obras en la avenida.